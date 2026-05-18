Deudores alimentarios no podrán renovar licencias profesionales: "Ni habilitaciones, ni concesiones ni permisos"

El Gobierno de Entre Ríos avanza con nuevas restricciones para personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). A partir de convenios vigentes con organismos provinciales, quienes mantengan deudas alimentarias no podrán acceder ni renovar licencias profesionales de conducir.

La medida fue confirmada por Mariela Acosta, jefa del Departamento del Registro de Deudores Alimentarios, quien explicó que la disposición se encuentra respaldada por la legislación provincial vigente y forma parte de un trabajo conjunto con la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.

“Las reparticiones y organismos públicos de la provincia no podrán otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos a quienes se encuentren incluidos dentro del registro de deudores alimentarios”, señaló la funcionaria.

La medida ya está vigente

Según precisó Acosta, el trabajo articulado con Seguridad Vial comenzó en junio de 2025 y actualmente se aplica específicamente sobre las licencias profesionales.

“Solo emitimos certificaciones que indican si una persona está o no inscripta en el registro”, aclaró la funcionaria, quien además explicó que el alcance sobre licencias particulares depende de futuras decisiones administrativas.

Desde el REDAM indicaron que la inscripción de una persona como deudora alimentaria se realiza únicamente por orden judicial y cuando existen tres cuotas consecutivas o cinco alternadas impagas en el plazo de un año.

Endurecen controles a deudores: no podrán obtener ni renovar licencias en E.R

Además, Acosta confirmó que hubo un fuerte crecimiento en los casos registrados durante el último año. “Ha sido un 80% más respecto al mismo período del año pasado”, afirmó.

Más restricciones para quienes figuren en el REDAM

La funcionaria recordó que Entre Ríos integra una red federal junto a otras provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que permite el entrecruzamiento de información sobre deudores alimentarios.

En ese marco, señaló que las restricciones podrían extenderse a otros ámbitos. “Si una persona quiere ingresar a un recital o a un partido de fútbol en otra provincia y figura como deudora alimentaria, también podría tener restricciones”, indicó en referencia al programa Tribuna Segura.

Actualmente, el REDAM funciona en Entre Ríos desde el año 2004 y depende del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.

Finalmente, Acosta sostuvo que el objetivo principal de estas medidas es garantizar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. “El incremento tiene que ver con el incumplimiento de la obligación alimentaria hacia los hijos”, concluyó.