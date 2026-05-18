Niño celebró su cumpleaños con temática policial y recibió una sorpresa

El emotivo hecho ocurrió en Villa Paranacito. En el medio de una investigación, policías tomaron conocimiento que el pequeño, fan de la fuerza, cumplía años y decidieron sorprenderlo.
Efectivos policiales de Villa Paranacito organizaron una emotiva sorpresa para un pequeño que celebraba su cuarto cumpleaños con temática policial y sueña con ser policía.
El festejo se desencadenó de manera casual cuando policías que realizaban tareas de investigación vinculadas a un incidente ocurrido cerca del domicilio del menor tomaron contacto con la madre del niño, quien colaboró aportando imágenes de cámaras de seguridad.
En el transcurso de la conversación, la mujer mencionó que su hijo era un ferviente admirador de la fuerza policial y que ese día festejaba su cumpleaños número cuatro con temática alusiva.
La historia movilizó a los efectivos, quienes consultaron con la superioridad y organizaron una pequeña torta sorpresa para acercarle al cumpleañero en un móvil policial.
El momento generó una escena de mucha alegría y conmovió a quienes tomaron conocimiento de la historia.
Beatriz Suárez, madre del pequeño, difundió un video donde agradece a los agentes: "Genios! Gracias por tan hermoso gesto, a la Jefatura departamental Islas del Ibicuy!. Por estar en todo momento y brindarse de corazón por los más chicos".