La neblina cubrió el oeste de Paraná y una torre pareció "flotar" en el aire

REDACCIÓN ELONCE
La neblina cubrió durante la mañana el oeste de Paraná y generó imágenes llamativas desde Bajada Grande. Una torre en construcción quedó parcialmente oculta y pareció suspendida en el aire.
La neblina en Paraná fue protagonista durante la mañana de este lunes y dejó impactantes postales en la zona oeste de la ciudad. Desde Bajada Grande, las cámaras aéreas de Elonce registraron cómo la densa humedad cubrió gran parte del paisaje urbano y generó un particular efecto visual sobre una torre en construcción.
La estructura edilicia quedó parcialmente oculta por la cobertura y, desde ciertos ángulos, pareció “suspendida” en el aire debido a la capa blanca que envolvió el sector. El fenómeno se mantuvo durante varias horas y redujo notablemente la visibilidad en distintos puntos de la capital entrerriana.
Las imágenes captadas desde el aire mostraron cómo la neblina avanzó sobre el río y los barrios cercanos, formando un manto uniforme que apenas permitía distinguir algunas construcciones y árboles.
Qué diferencia hay entre niebla y neblina
De acuerdo con especialistas en meteorología, tanto la niebla como la neblina son nubes a ras del suelo formadas por finísimas gotas de agua en suspensión. La principal diferencia entre ambos fenómenos está vinculada a la visibilidad horizontal que permiten.
Se considera niebla cuando la visibilidad es inferior a un kilómetro. En esos casos, la densidad de las gotas de agua es mayor y dificulta considerablemente observar a distancia. Este fenómeno suele afectar la circulación vehicular, la navegación y diversas actividades al aire libre.
En cambio, la neblina se caracteriza por permitir una visibilidad superior a un kilómetro. Las partículas de agua están menos concentradas y, aunque el ambiente se mantiene húmedo y cubierto, es posible distinguir objetos a mayor distancia.
Condiciones que favorecen el fenómeno
Especialistas indicaron que, además de la visibilidad, factores como la temperatura, la humedad y la velocidad del viento influyen directamente en la formación y persistencia de la niebla y la neblina.
Durante las primeras horas de este lunes, las bajas temperaturas y la elevada humedad favorecieron la presencia del fenómeno en Paraná y zonas cercanas. Con el correr de la mañana y el aumento de la temperatura, la cobertura comenzó a disiparse paulatinamente.
Las imágenes registradas por Elonce volvieron a mostrar un paisaje poco habitual en la ciudad y reflejaron el impacto visual que generan este tipo de fenómenos meteorológicos sobre la costa y el sector oeste de Paraná.