 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Postales aéreas desde Bajada Grande

La neblina cubrió el oeste de Paraná y una torre pareció "flotar" en el aire

La neblina cubrió durante la mañana el oeste de Paraná y generó imágenes llamativas desde Bajada Grande. Una torre en construcción quedó parcialmente oculta y pareció suspendida en el aire.

18 de Mayo de 2026
Neblina en el oeste de Paraná
Neblina en el oeste de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La neblina cubrió durante la mañana el oeste de Paraná y generó imágenes llamativas desde Bajada Grande. Una torre en construcción quedó parcialmente oculta y pareció suspendida en el aire.

La neblina en Paraná fue protagonista durante la mañana de este lunes y dejó impactantes postales en la zona oeste de la ciudad. Desde Bajada Grande, las cámaras aéreas de Elonce registraron cómo la densa humedad cubrió gran parte del paisaje urbano y generó un particular efecto visual sobre una torre en construcción.

 

La estructura edilicia quedó parcialmente oculta por la cobertura y, desde ciertos ángulos, pareció “suspendida” en el aire debido a la capa blanca que envolvió el sector. El fenómeno se mantuvo durante varias horas y redujo notablemente la visibilidad en distintos puntos de la capital entrerriana.

Neblina en el oeste de Paran&aacute;
Neblina en el oeste de Paraná

Las imágenes captadas desde el aire mostraron cómo la neblina avanzó sobre el río y los barrios cercanos, formando un manto uniforme que apenas permitía distinguir algunas construcciones y árboles.

Qué diferencia hay entre niebla y neblina

 

De acuerdo con especialistas en meteorología, tanto la niebla como la neblina son nubes a ras del suelo formadas por finísimas gotas de agua en suspensión. La principal diferencia entre ambos fenómenos está vinculada a la visibilidad horizontal que permiten.

 

Se considera niebla cuando la visibilidad es inferior a un kilómetro. En esos casos, la densidad de las gotas de agua es mayor y dificulta considerablemente observar a distancia. Este fenómeno suele afectar la circulación vehicular, la navegación y diversas actividades al aire libre.

El r&iacute;o Paran&aacute; y sus islas (foto Elonce)
El río Paraná y sus islas (foto Elonce)

En cambio, la neblina se caracteriza por permitir una visibilidad superior a un kilómetro. Las partículas de agua están menos concentradas y, aunque el ambiente se mantiene húmedo y cubierto, es posible distinguir objetos a mayor distancia.

 

Condiciones que favorecen el fenómeno

 

Especialistas indicaron que, además de la visibilidad, factores como la temperatura, la humedad y la velocidad del viento influyen directamente en la formación y persistencia de la niebla y la neblina.

 

Durante las primeras horas de este lunes, las bajas temperaturas y la elevada humedad favorecieron la presencia del fenómeno en Paraná y zonas cercanas. Con el correr de la mañana y el aumento de la temperatura, la cobertura comenzó a disiparse paulatinamente.

La zona sur de Paran&aacute; (foto Elonce)
La zona sur de Paraná (foto Elonce)

Las imágenes registradas por Elonce volvieron a mostrar un paisaje poco habitual en la ciudad y reflejaron el impacto visual que generan este tipo de fenómenos meteorológicos sobre la costa y el sector oeste de Paraná.

Temas:

Paraná Niebla neblina Bajada Grande
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso