La neblina cubrió el oeste de Paraná y una torre pareció "flotar" en el aire

La neblina en Paraná fue protagonista durante la mañana de este lunes y dejó impactantes postales en la zona oeste de la ciudad. Desde Bajada Grande, las cámaras aéreas de Elonce registraron cómo la densa humedad cubrió gran parte del paisaje urbano y generó un particular efecto visual sobre una torre en construcción.

La estructura edilicia quedó parcialmente oculta por la cobertura y, desde ciertos ángulos, pareció “suspendida” en el aire debido a la capa blanca que envolvió el sector. El fenómeno se mantuvo durante varias horas y redujo notablemente la visibilidad en distintos puntos de la capital entrerriana.

Neblina en el oeste de Paraná

Las imágenes captadas desde el aire mostraron cómo la neblina avanzó sobre el río y los barrios cercanos, formando un manto uniforme que apenas permitía distinguir algunas construcciones y árboles.

Qué diferencia hay entre niebla y neblina

De acuerdo con especialistas en meteorología, tanto la niebla como la neblina son nubes a ras del suelo formadas por finísimas gotas de agua en suspensión. La principal diferencia entre ambos fenómenos está vinculada a la visibilidad horizontal que permiten.

Se considera niebla cuando la visibilidad es inferior a un kilómetro. En esos casos, la densidad de las gotas de agua es mayor y dificulta considerablemente observar a distancia. Este fenómeno suele afectar la circulación vehicular, la navegación y diversas actividades al aire libre.

El río Paraná y sus islas (foto Elonce)

En cambio, la neblina se caracteriza por permitir una visibilidad superior a un kilómetro. Las partículas de agua están menos concentradas y, aunque el ambiente se mantiene húmedo y cubierto, es posible distinguir objetos a mayor distancia.

Condiciones que favorecen el fenómeno

Especialistas indicaron que, además de la visibilidad, factores como la temperatura, la humedad y la velocidad del viento influyen directamente en la formación y persistencia de la niebla y la neblina.

Durante las primeras horas de este lunes, las bajas temperaturas y la elevada humedad favorecieron la presencia del fenómeno en Paraná y zonas cercanas. Con el correr de la mañana y el aumento de la temperatura, la cobertura comenzó a disiparse paulatinamente.

La zona sur de Paraná (foto Elonce)

Las imágenes registradas por Elonce volvieron a mostrar un paisaje poco habitual en la ciudad y reflejaron el impacto visual que generan este tipo de fenómenos meteorológicos sobre la costa y el sector oeste de Paraná.