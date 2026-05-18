Realizarán la Expo Logística Paraná con capacitaciones y exposiciones

La Expo Logística Paraná se desarrollará del 29 al 31 de mayo en Sala Mayo. Habrá exposiciones, capacitaciones, simuladores, inteligencia artificial y charlas sobre comercio exterior y tecnología.
La primera edición de la Expo Logística Paraná se realizará del 29 al 31 de mayo en la Sala Mayo, ubicada en Puerto Nuevo de la capital entrerriana. La propuesta reunirá exposiciones, capacitaciones y muestras vinculadas al sector logístico, tecnológico y productivo.
El evento se desarrollará de 10 a 20 y contará con distintas actividades destinadas a empresas, emprendedores, estudiantes y público interesado en la logística, el comercio exterior y las nuevas tecnologías aplicadas al sector productivo.
Entre las temáticas anunciadas se encuentran distribución y almacenamiento, control de stock, economía para pymes, comercio exterior, inteligencia artificial aplicada a la logística y estrategias para vender productos en redes sociales.
Tecnología, simuladores y energías renovables
La Expo Logística Paraná también incluirá propuestas vinculadas a la tecnología para el agro, drones, energías renovables y simuladores de camiones, además de espacios de exhibición relacionados con innovación y automatización.
Además, personal de la Policía de Entre Ríos brindará disertaciones sobre normas y tránsito vigentes, en el marco de las actividades previstas para las tres jornadas.
La iniciativa es organizada por Danilo Gómez y contará con el auspicio de la Municipalidad de Paraná. El encuentro buscará convertirse en un espacio de intercambio y actualización para el sector logístico y productivo de la región.
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