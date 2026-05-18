Avanzan los trabajos para reubicar la ciclovía de la Costanera de Paraná

La Municipalidad de Paraná avanza con los trabajos para trasladar la ciclovía de la Costanera hacia el otro margen de calle Laurencena, en el marco de una modificación anunciada semanas atrás y que abarcará un tramo de entre tres y cuatro kilómetros.

Actualmente, las tareas se concentran en la zona de Plaza Le Petit Pisant, donde personal de la Dirección de Señalización realiza el repintado de la ciclovía existente. Según se informó, estos trabajos ya se desarrollaron previamente en el sector del puerto y continuarán durante los próximos días en distintos puntos del recorrido.

Además del repintado, está prevista la instalación de separadores viales, conocidos como los topes negros que delimitan el carril exclusivo para ciclistas y generan una protección adicional respecto del tránsito vehicular.

Cómo será la nueva ciclovía

La nueva traza estará ubicada sobre calle Laurencena, entre Plaza Le Petit Pisant y Plaza de las Colectividades. Antes de comenzar con el pintado definitivo, el municipio deberá realizar trabajos de bacheo en toda la zona donde funcionará la ciclovía.

Explicaron que las tareas de reparación del asfalto podrían comenzar esta misma semana y que, debido a los trabajos, podrían registrarse reducciones momentáneas en el tránsito vehicular.

Continúa la reubicación de la ciclovía en la costanera de Paraná

Otro de los cambios visibles que ya comenzaron a implementarse es el pintado de los cordones de color rojo en ambas aceras. Esta señalización indica la prohibición total de estacionamiento y detención de vehículos sobre esos sectores.

Restan tareas de señalización y cartelería

Según se informó, una vez finalizados los trabajos de bacheo y pintura, se avanzará con el traslado de la cartelería correspondiente a la nueva ciclovía. Ese será uno de los últimos pasos antes de la habilitación formal del nuevo recorrido.

La modificación de la ciclovía forma parte de un reordenamiento del tránsito en la Costanera de Paraná y busca mejorar la circulación tanto de ciclistas como de automovilistas en uno de los sectores más transitados de la ciudad.