Iniciaron trabajos con mano de obra municipal para trasladar la ciclovía al margen de la Costanera de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Tras dar de baja una licitación millonaria, la intendenta Rosario Romero explicó a Elonce que la obra se realizará con recursos propios para reducir costos y mejorar la seguridad vial. “El ciclista no se va a encontrar con un auto invadiendo su carril”, explicó.
Comenzaron los trabajos para trasladar la ciclovía al margen de la Costanera de Paraná, luego de que la intendenta Rosario Romero decidiera ejecutar la obra con mano de obra municipal y dejar sin efecto la licitación que preveía una inversión cercana a los 80 millones de pesos. La intervención busca reorganizar el tránsito y mejorar la seguridad para ciclistas y automovilistas.
La intendenta Rosario Romero explicó a Elonce que la decisión se tomó tras evaluar el costo del proyecto original. “Deseché ese proceso porque me pareció muy caro y era una excesiva inversión de la municipalidad”, afirmó.
La jefa comunal indicó que la adjudicación aún no había sido firmada cuando resolvió frenar el proceso licitatorio. “Vamos a hacer la obra con mano de obra municipal y con implementos que va a adquirir la municipalidad. No va a costar ni cerca de lo que se anunció”, sostuvo. Además, remarcó que la decisión también respondió a las críticas de vecinos. “A mí me pareció tan caro como le pareció a la gente cuando escuchó el monto”, expresó.
Nuevo esquema de circulación
El traslado de la ciclovía hacia el margen del río responde a reclamos de instituciones deportivas y usuarios habituales del sector. Según explicó la intendenta, el objetivo es evitar conflictos en las bajadas hacia la Costanera. “Generaba mucha confusión en el tránsito, sobre todo en las bajadas hacia el Parque Urquiza”, señaló, al tiempo que agregó que la nueva disposición permitirá una circulación más clara.
En ese sentido, detalló que en el trazado actual los vehículos suelen invadir el carril de bicicletas debido a la señalización poco visible y la presencia de elementos como macetas o planteras.
Con la modificación, la ciclovía quedará ubicada sobre la vereda lindera al río, lo que brindará mayor seguridad a los ciclistas al evitar cruces peligrosos con vehículos en las bajadas hacia la Costanera, y no se permitirá el estacionamiento vehicular en la zona intervenida, ya que la nueva disposición dejará solo dos carriles para circulación.
“El ciclista no se va a encontrar con un auto invadiendo su carril”, explicó la intendenta. Asimismo, indicó que el nuevo esquema ordenará el tránsito vehicular y evitará maniobras riesgosas en los accesos a la Costanera.
Obra en marcha: plazos y etapas
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó a Elonce que los trabajos se desarrollarán por etapas y tendrán un plazo estimado de entre 30 y 40 días. En una primera instancia, se avanzará en los tramos donde no es necesario modificar el sentido de la ciclovía -desde la rotonda de Plaza de las Colectividades y hasta el Paseo de los Pájaros-. Posteriormente, se intervendrá el sector donde se trasladará al lado norte, junto al margen del río, -desde la Escuela de Aerobismo y hasta plaza le Petit Pissant.
Además, se realizará un trabajo previo de bacheo y acondicionamiento de la calzada para garantizar una superficie adecuada para la circulación de bicicletas.
Según detallaron, se instalarán separadores viales de caucho para delimitar el carril exclusivo, mejorar la seguridad y garantizar mayor durabilidad de la infraestructura.
El proyecto también contempla la remoción de macetas en sectores de bajada y la reutilización de la cartelería existente. Además, se trabajará en la señalización y ordenamiento del tránsito junto al área correspondiente.
En cuanto a la ejecución, se prevé que las tareas más complejas se realicen durante la tarde y la noche para reducir el impacto en la circulación diaria.
Proyección del sistema de ciclovías
Desde el municipio adelantaron que la iniciativa forma parte de un plan más amplio para fortalecer la movilidad sustentable. Entre los objetivos a futuro se encuentra la ampliación del sistema de bicicletas públicas y la creación de una nueva ciclovía sobre calle Maciá.
Actualmente, Paraná cuenta con 18 estaciones de bicicletas públicas distribuidas en diferentes sectores, con fuerte uso en la Costanera Baja de la ciudad.
La obra en marcha busca mejorar las condiciones de circulación y acompañar el crecimiento del uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad.