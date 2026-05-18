Cierre de comercios en Paraná. El presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Mauricio Benintende, advirtió a Elonce sobre la crítica situación que atraviesa el comercio local y aseguró que actualmente existen más de 100 locales cerrados en el microcentro de la capital entrerriana.

El dirigente sostuvo que la crisis económica continúa agravándose y señaló que el impacto ya puede observarse en galerías, paseos comerciales y locales ubicados sobre Peatonal San Martín y sus calles transversales.

Cierre de locales comerciales en Paraná (foto Elonce)

“El último relevamiento dio aproximadamente cerca de 100 locales comerciales cerrados en el microcentro”, afirmó Benintende al referirse al sondeo realizado semanas atrás por la entidad comercial.

Shoppings y galerías con locales vacíos

Según explicó, el relevamiento incluyó la zona peatonal y sectores semipeatonales del centro de Paraná, aunque indicó que la cifra se incrementa si se suman las cuadras periféricas. “Si hacemos dos o tres cuadras para cada lado, superamos con un 20% más”, detalló al estimar que el cierre de locales comerciales ascendería a 120.

Alertan por el cierre de más de 100 locales comerciales en el microcentro de Paraná

Benintende mencionó además que la situación se evidencia en espacios comerciales como los shoppings Paso del Paraná y La Paz, además de la galería Almendral, donde “hay un montón de locales cerrados”.

“La crisis se sigue agravando”

El titular del Centro Comercial sostuvo que el deterioro responde a múltiples factores y descartó que exista una única causa detrás de los cierres.

Entre los principales problemas mencionó "la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el incremento de tarifas y servicios, la desmesurada presión tributaria y el aumento de costos logísticos vinculados al contexto internacional" por el conflicto bélico en Medio Oriente.

“La crisis se sigue agravando”, afirmó el dirigente, quien además remarcó que Paraná posee características particulares por tratarse de una ciudad “netamente administrativa”.

En ese sentido, comparó la situación con Santa Fe y señaló que la capital santafesina recibe mayor movimiento económico por la actividad industrial y agropecuaria de localidades cercanas.

Comerciantes endeudados para pagar sueldos

Benintende también aseguró que muchos comerciantes y pequeñas empresas llegaron a tomar créditos para afrontar el pago de los salarios de sus empleados y sostener la actividad.

Asimismo, sostuvo que ya no existe margen para realizar más ajustes internos y advirtió sobre el riesgo de un mayor endeudamiento. “Cuando uno llega a eso, el endeudamiento por tratar de sobrevivir termina siendo un lastre que destruye todo”, señaló.

Debate por las ventas online y la competencia con los importados desde China

Consultado sobre el crecimiento de las plataformas digitales y el cambio en los hábitos de consumo, Benintende reconoció que existe influencia de las ventas online, aunque rechazó que sea el único motivo de la crisis. “No comparto eso. Tiene influencia, sí, pero el problema es competir en igualdad de condiciones”, sostuvo.

Además, cuestionó las diferencias existentes entre pequeños comercios y grandes plataformas internacionales, especialmente las vinculadas a productos importados desde China. “No tengo duda de que de la crisis se puede salir y rápidamente, pero siempre en función de que las oportunidades y las reglas sean iguales y exigibles de la misma manera para todos”, apuntó al acotar: “Todavía no hemos formado al Estado, a pesar de tener más de 200 años”.

“La libertad mía termina donde empieza la del otro. Cuando no hay reglas iguales para todos, sucede lo que estamos viviendo”, concluyó al cuestionar que “los productos que llegan desde China lo hacen de manera totalmente irregular y en condiciones totalmente distintas y con la inaplicabilidad de las leyes que hay en los distintos países”.