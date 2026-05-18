Emprendedora diseña escarapelas artesanales con gemas soldadas: "Tienen mucho amor"

En el marco del Día de la Escarapela, que se celebra cada 18 de mayo en Argentina, la emprendedora Georgina Alarcón presentó sus diseños artesanales inspirados en los colores patrios y destacó la importancia de reivindicar los símbolos nacionales a través de accesorios originales y personalizados.

Georgina contó a Elonce que su proyecto nació en 2024, luego de no conseguir modelos de escarapelas con gemas que le gustaran. “Me puse a armarlas”, relató al explicar cómo comenzó a desarrollar el emprendimiento denominado “La Patria Mía”.

La emprendedora explicó que cada pieza es exclusiva y realizada de manera artesanal, combinando distintos materiales y diseños vinculados a los colores celeste y blanco.

Diseños exclusivos y trabajo artesanal

La emprendedora señaló que las primeras escarapelas fueron elaboradas con técnica de soldadura en estaño y que posteriormente incorporó la forma de cintas para sumar nuevos estilos. “Fui creando, sentándome, viendo qué me gustaba y jugando un poco con los modelos y las formas”, comentó.

Además, adelantó que proyecta sumar modelos destinados a niños y versiones inspiradas en la Selección Argentina y los campeonatos mundiales obtenidos por el combinado nacional.

Escarapelas artesanales y creatividad para celebrar la Semana de Mayo

“Todas las cosas que hago las hago con mucho entusiasmo y mucho amor. Estas escarapelas tienen un poquito de mi tiempo y mucho amor”, expresó Georgina.

Promociones especiales por la Semana de Mayo

En el marco de la Semana de Mayo, la emprendedora lanzó promociones especiales para la venta de las escarapelas artesanales. Según detalló, los modelos con cintas y gemas tienen un valor promocional de 8.000 pesos, mientras que las confeccionadas únicamente con gemas cuestan 10.000 pesos.

Georgina también explicó que el proceso de elaboración demanda tiempo debido a la confección manual de cada pieza. “Es muy artesanal el proceso, pero quedan muy bonitas”, sostuvo.

Las personas interesadas pueden contactarse a través de redes sociales o mediante WhatsApp al 343 503 8783 para realizar pedidos y conocer los distintos puntos de venta disponibles en Paraná: en Agalma, ubicada en calles Córdoba y Alameda; y las sedes de Todo Chic, en calles Galán 1936, 25 de mayo 431 y Pablo Crausaz y General Espejo.