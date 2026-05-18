Más de 200 emprendedores textiles comenzaron una diplomatura para potenciar sus proyectos

La diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria es impulsada por la Municipalidad de Paraná y la UADER. La intendenta Rosario Romero y el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Daniel Richar, dieron la bienvenida a los emprendedores.
La formación académica para diseñadores busca potenciar el ecosistema mediante la oferta de conocimientos específicos.
En la Escuela Normal se inició el cursado con un total de 220 alumnos participantes. La intendenta Rosario Romero firmó en abril el convenio con Richar en el marco del programa municipal Diseña Paraná, que lleva cinco años de trabajo junto al sector.
"En Paraná hay mucha creatividad, poder trabajar junto a la universidad permite al Estado Municipal seguir brindando oportunidades para el crecimiento de los emprendedores de nuestra ciudad. Incorporar conocimiento es algo muy bueno para la vida, hasta el último día que estamos en el mundo estamos aprendiendo”, dijo Rosario Romero y finalizó: “En este caso son saberes vinculados al arte textil, al diseño, a la indumentaria”.
Daniel Richar, dio la bienvenida y explicó el alcance de la propuesta: "Es una satisfacción llegar a cada vez más personas con las distintas propuestas, cumplimos con la misión que tiene la universidad pública en Argentina de poder acercar el conocimiento más allá de las posibilidades económicas, la universidad es un factor de progreso".
El subsecretario de Producción del Municipio, Oscar Bustamante, valoró que “este proceso sin duda les dará mayores herramientas para consolidarse y seguir creciendo”. Por último, Luisina Bourband, coordinadora académica de la diplomatura, destacó que “la función de la universidad es transformar a quienes ingresan, para que puedan pensar nuevos horizontes para sus vidas”.
Alejandra Susviela, emprendedora de una marca de textiles decorativos y que cursará la diplomatura, resaltó la propuesta: “Me parece excelente esta herramienta, poder sumar conocimientos y técnicas a mi formación es buenísimo, además del intercambio con otras emprendedoras”.
La diplomatura tendrá una carga de 150 horas de formación. Habrá instancias teóricas y prácticas.
Vinculación con Diseña Paraná
La propuesta se correlaciona con el Programa Diseña Paraná, aprobado por Ordenanza 10.087, que en su quinta edición, a desarrollarse durante 2026, se nutrirá de los contenidos disciplinares de la Diplomatura para toda la población destinataria del programa y especialmente para aquellos diseñadores con mayor recorrido en el mismo.
La diplomatura constituye un paso más, en este caso en vinculación con el sector académico local, para continuar avanzando en pos del proyecto de Diseña Paraná de constituir al diseño local como polo de desarrollo con identidad propia a nivel regional y nacional, atracción de inversiones y generación de empleo.