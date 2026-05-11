Comenzó el ciclo “Literatura, infancias: entre.ver.arte” en el Centro de Promoción de la Lectura Rosa y Dorada

La propuesta es organizada por la Editorial Municipal, junto a los profesorados de Educación Inicial, Primaria, Especial y de Artes Visuales de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.
Está destinada a estudiantes, docentes, escritores, editores, bibliotecarios y mediadores culturales, entre otros actores vinculados al mundo de la lectura y las infancias. El sábado se desarrolló el primer encuentro del ciclo “Literatura, infancias: entre.ver.arte”, una propuesta de formación, intercambio y reflexión que se realiza en el Centro de Promoción de la Lectura Rosa y Dorada, sede de la Editorial Municipal Paraná, ubicada en avenida Laurencena 1240.
La iniciativa forma parte de un Proyecto de Extensión de Cátedra (PECAT) y propone cuatro encuentros presenciales para abordar distintos ejes vinculados a la literatura y el arte para las infancias, desde una mirada contemporánea y colectiva.
La coordinadora de la Editorial Municipal, Marcela Pautaso, destacó el trabajo articulado con la universidad pública y remarcó la importancia de generar espacios abiertos de formación y mediación lectora. “Estamos inaugurando este ciclo junto al profesorado de nivel inicial y Artes Visuales de la Facultad de Humanidades para desarrollar un taller destinado a docentes, editores y bibliotecarios, que tiene que ver con conocer la literatura y preguntarnos si existe o no una literatura para las infancias”, expresó.
Además, señaló que la propuesta se vincula con las acciones permanentes que desarrolla el Municipio en promoción lectora: “Este es un centro de promoción de la lectura y nosotros, con los baúles andariegos, recorremos jardines maternales e instituciones educativas haciendo mediación de lectura y generando encuentros con los libros y las infancias”.
Pautaso también planteó como horizonte la posibilidad de construir un catálogo propio de literatura infantil desde la Editorial Municipal. “Es una promesa y un objetivo que tenemos”, afirmó.
Por su parte, Carina Sione, docente de Lengua y Literatura e integrante del equipo organizador, explicó que la propuesta se enmarca en las tareas de extensión universitaria que desarrolla la facultad. “Compartimos acá parte de lo que hacemos en la cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Venimos con algunas certezas, pero también con muchas preguntas en torno a quienes se acercan interesados por la temática y sobre cómo pensar juntos la literatura para las infancias”, indicó.
La convocatoria tuvo una rápida respuesta de la comunidad. La profesora de Educación Primaria Ana Zanello señaló que “en casi tres horas se completó el cupo previsto para este espacio”, y valoró la posibilidad de encontrarse “a leer, compartir saberes, preguntas e inquietudes”.
“Hoy vamos a conocer al público y escuchar qué esperan de estos espacios de formación, cuáles son sus intereses y en qué ámbitos están trabajando”, agregó.
Agustín Nicolás Tuchin, estudiante del profesorado de Nivel Inicial, destacó el clima del encuentro y el valor de seguir formándose en torno a la literatura. “Me parece muy buena la convocatoria para seguir capacitándonos en esta línea de estudios, porque el emergente cultural de hoy así lo requiere”, expresó.
El cronograma continuará el 6 de junio con el eje “Poesía tradicional y contemporánea”; el 27 de junio con “Narrativa tradicional y contemporánea”; y el 18 de julio con “La imagen en la literatura contemporánea”.
Quienes participen en al menos tres encuentros recibirán certificados otorgados por la Secretaría de Extensión y Derechos Humanos de la FHAyCS-UADER.