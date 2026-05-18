Plazo fijo en dólares: los bancos que pagan más rendimientos en mayo

Las tasas para plazos fijos en dólares volvieron a moverse en Argentina y varios bancos comenzaron a ofrecer rendimientos más altos para captar depósitos en moneda estadounidense. En un contexto donde muchos ahorristas buscan proteger capital sin asumir demasiado riesgo, las colocaciones en dólares recuperaron protagonismo dentro del sistema financiero.

Algunas entidades ya pagan hasta 5% de TNA para depósitos en dólares, una cifra que hasta hace poco parecía poco habitual en el mercado local. La suba de tasas aparece como una estrategia de los bancos para fortalecer la captación de divisas y mejorar su posición de liquidez.

Los bancos que más pagan por plazo fijo en dólares

El ranking actualizado de tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos en dólares en Argentina muestra el siguiente panorama:

Banco Santa Fe: 5%

Banco Entre Ríos: 5%

Banco San Juan: 5%

Banco Macro: 5%

Banco BBVA: 4%

Banco Nación: 4%

Banco Del Sol: 3%

Banco Galicia: 1,8%

Banco Santander: 0,05%

Cómo funcionan los plazos fijos en dólares

El plazo fijo en dólares es una herramienta tradicional de ahorro que permite inmovilizar divisas durante un período determinado a cambio de una tasa de interés pactada de antemano. A diferencia de las colocaciones en pesos, las tasas suelen ser considerablemente más bajas porque el dólar tiene una inflación mucho menor.

En la mayoría de los casos, el plazo mínimo continúa siendo de 30 días y el dinero no puede retirarse antes del vencimiento sin perder rendimiento. Al finalizar el período, el banco devuelve el capital depositado junto con los intereses generados en dólares, indica la Agencia NA.

Actualmente, las entidades financieras permiten constituir estos depósitos directamente desde home banking o aplicaciones móviles, sin necesidad de asistir a una sucursal. Por eso, muchos usuarios aprovechan para comparar tasas en distintas entidades y elegir la opción que ofrece mejor rendimiento anual para sus ahorros en moneda extranjera.