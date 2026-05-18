Siempre Sale en Entre Ríos: apostador ganó casi 10 millones de pesos en el Quini6

Un entrerriano ganó casi 10 millones en el Quini 6

El Quini 6 sigue haciendo felices a los apostadores entrerrianos y en el sorteo de este domingo, un afortunado ganó una interesante suma en la modalidad Siempre Sale.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce, que una boleta jugada en la agencia Nº 242 de la localidad de San Jaime de la Frontera, en el norte entrerriano, se hizo acreedora de $ 9.695.590,07. En el Siempre Sale hubo otros 41 ganadores.

En tanto los grandes pozos quedaron vacantes y la próxima jugada del Quini 6, que se realizará el miércoles 20 de mayo, a las 21.15, tendrá un pozo acumulado de $10.850.000.000.

Todos los números y sorteos del Quini 6 del domingo

Tradicional

Números sorteados: 06 - 26 - 29 - 30 - 32 - 44

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $2.225.219.170

Con cinco aciertos: 20 ganadores, que recibirán $2.268.858

La Segunda

Números sorteados: 01 - 06 - 11 - 17 - 40 - 42

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.491.772.464

Con cinco aciertos: 32 ganadores, que recibirán $1.418.036

Revancha

Números sorteados: 02 - 08 - 10 - 20 - 41 - 43

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $5.715.115.088

Siempre Sale

Números sorteados: 12 - 13 - 14 - 15 - 22 - 35

Con cinco aciertos: 42 ganadores, que recibirán $9.695.590

En el Pozo extra hubo 1.900 ganadores que recibirán $81.578. Elonce.com