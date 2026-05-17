Cómo funciona el sistema de ARCA para declarar los dólares del colchón

La ARCA avanza con la implementación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada, una herramienta que ya supera las 80.000 adhesiones y que busca facilitar la presentación del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

El sistema permite confeccionar declaraciones con información precargada por el organismo, reduciendo la carga administrativa y acelerando los tiempos de cumplimiento fiscal. Su crecimiento se intensificó en las semanas previas a los vencimientos de junio, establecidos según la terminación de CUIT.

En este contexto, surgieron dudas sobre el tratamiento de fondos no declarados, especialmente los llamados “dólares del colchón”. Se trata de ahorros mantenidos fuera del sistema financiero formal, cuya eventual incorporación genera interrogantes sobre posibles penalidades o presunciones fiscales.

Precisiones

El régimen simplificado no está diseñado específicamente como un blanqueo, pero abre la puerta a regularizar información fiscal mediante la declaración de ingresos y bienes. Esto incluye depósitos bancarios, tenencias en efectivo y otros activos que podrían ser incorporados al circuito formal.

Distintas entidades profesionales, como la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, solicitaron precisiones sobre cómo se tratarán estos fondos. Entre los puntos en discusión aparecen la posible presunción de ingresos omitidos, la valuación de activos y el impacto en declaraciones anteriores.

A quiénes está dirigido

El esquema está dirigido a contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y bienes totales por debajo de $10.000 millones, que no estén catalogados como grandes contribuyentes ni tengan inconsistencias en su situación fiscal.

Para adherirse, el trámite se realiza de forma digital a través del portal de la ARCA, ingresando con clave fiscal en el servicio “Sistema Registral” y seleccionando la opción correspondiente a Ganancias Simplificada.

Si bien el mecanismo apunta a simplificar el cumplimiento tributario, aún persisten dudas sobre su alcance real, especialmente en lo que respecta a la formalización de ahorros no declarados. Por eso, especialistas recomiendan analizar cada caso en detalle antes de avanzar con la adhesión.