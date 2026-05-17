Trump y Xi Jinping acuerdan frenar el programa nuclear de Irán y reabrir el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, acordaron que Irán no debe acceder a armas nucleares y pidieron la reapertura del Estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

Las definiciones surgieron tras una reunión bilateral en la que ambos mandatarios analizaron el conflicto regional y su impacto en la economía global, especialmente por las restricciones en una de las rutas marítimas clave para el comercio energético.

Según trascendió, los líderes coincidieron en que no se puede permitir que ningún país u organización imponga peajes en la zona, y subrayaron la necesidad de restablecer la libre circulación en el estrecho.

Estrecho de Ormuz

Durante el encuentro, Trump señaló además que Xi manifestó la disposición de China a colaborar para reducir las tensiones y avanzar hacia una solución negociada con Teherán.

El Estrecho de Ormuz es considerado un punto neurálgico para el transporte mundial de petróleo y gas, por lo que cualquier interrupción en su operatividad genera preocupación inmediata en los mercados internacionales y entre las principales potencias.

Cumbre en Beijing

El presidente de China, Xi Jinping, recibió este jueves a su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Beijing, en el marco de una cumbre bilateral atravesada por tensiones comerciales, la situación de Taiwán y la escalada en Medio Oriente.

La reunión se desarrolló en el Gran Salón del Pueblo, ubicado frente a la plaza Tiananmén, y se extendió durante poco más de dos horas con la participación de funcionarios y empresarios de ambos países.

Antes del encuentro privado, Trump elogió públicamente al mandatario chino y aseguró que ambos países tendrán “un futuro fantástico juntos”, mientras Xi afirmó que China y Estados Unidos “deberían ser socios en lugar de oponentes”.

Sin embargo, el líder chino también advirtió que la cuestión de Taiwán podría derivar en un “conflicto” entre ambas potencias si no es manejada de manera adecuada, según difundieron medios estatales chinos.

Uno de los principales ejes de la cumbre fue la guerra en Medio Oriente y el rol de Irán en la crisis energética global derivada de las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Durante la jornada, Trump y Xi coincidieron además en rechazar la posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares y pidieron normalizar el tránsito marítimo en la zona del golfo Pérsico.

La delegación estadounidense estuvo integrada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y empresarios como Elon Musk, Jensen Huang y Tim Cook, directivos de Tesla, Nvidia y Apple, respectivamente.

En paralelo, funcionarios estadounidenses señalaron que Washington busca avanzar en acuerdos comerciales vinculados a exportaciones agrícolas y tecnológicas, además de fortalecer la fabricación de chips en territorio norteamericano.