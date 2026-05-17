Hallaron sin vida a una mujer entrerriana en Mocoretá: aguardan resultados toxicológicos

Una mujer oriunda de Villa del Rosario, departamento Federación, identificada como Fabiana Inés Smitarello, fue hallada sin vida en un departamento sobre avenida Italia en Mocoretá, Corrientes, el pasado lunes.

En las últimas horas, se realizaron allanamientos y se secuestraron elementos considerados clave, mientras los investigadores reconocen que aún persisten interrogantes importantes, publicó Portal Corrientes. La causa está en manos de la Fiscalía dirigida por el doctor Bruno Monzón.

Allanamientos y avance de investigación

Este miércoles, se llevó adelante un procedimiento en una vivienda cercana al lugar del hecho, con el objetivo de recolectar pruebas. Durante el operativo, se incautaron DVR de cámaras de seguridad de la zona y dispositivos móviles que serán sometidos a peritajes.

En paralelo, los investigadores intentan reconstruir las últimas horas previas al fallecimiento. Desde la Fiscalía remarcaron que, hasta el momento, no hay personas imputadas, detenidas ni sospechosas.

Primeros resultados de la autopsia

Respecto a la autopsia realizada en la ciudad de Corrientes, trascendió de manera preliminar que la muerte podría haber sido producto de una intoxicación. Sin embargo, aún resta determinar qué sustancia la provocó, un dato clave para establecer si se trató de una autodeterminación o si hubo intervención de terceros.

Fuentes cercanas al caso indicaron que existen elementos que generan dudas, por lo que se profundizan distintas líneas de investigación. Entre ellas, se analiza una operación vinculada a la venta de una vivienda, que podría aportar información relevante.

El lugar del hecho

Mientras tanto, efectivos policiales de Mocoretá, junto a personal de Investigaciones de Curuzú Cuatiá y Delitos Complejos de Corrientes, continúan trabajando bajo estricta reserva.

Las autoridades judiciales insistieron en que no hay una hipótesis definida de homicidio y que los resultados finales dependerán de las pericias en curso, especialmente los estudios toxicológicos.

El hallazgo y las primeras actuaciones

El pasado lunes la localidad de Mocoretá se vio consternada por el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 50 años en un departamento ubicado sobre la avenida Italia. Según confirmaron las autoridades, la víctima residía sola en el lugar, lo que dificultó el ingreso a la vivienda.

En una primera instancia, no se observaron indicios de violencia ni elementos que sugirieran una situación delictiva. No obstante, el caso quedó bajo investigación para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento.

Personal pericial trabajó en el lugar realizando las primeras diligencias, mientras se confirmó que la autopsia sería llevada a cabo en la ciudad de Corrientes con el objetivo de establecer la causa de muerte. Hasta ese momento, no había información concluyente.

El Ministerio Público emitirá un informe oficial el próximo lunes, donde se brindarán detalles actualizados sobre el estado de la causa. Mientras tanto, se pide respeto por la memoria de la víctima y por su familia, que aguarda certezas sobre lo sucedido.