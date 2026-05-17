Buscan a otros dos sospechosos por un intento de homicidio en Colón

La Policía realizó este sábado dos allanamientos en la ciudad de Colón en el marco de la investigación por el intento de homicidio de un hombre de 41 años, quien resultó gravemente herido de un disparo durante un ataque ocurrido el viernes.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Jefatura Departamental Colón en inmediaciones de calle Rocamora, entre Primera Junta y Salta, por disposición de la Justicia entrerriana.

El hecho investigado ocurrió en la zona de calles Paysandú y Primera Junta, donde la víctima sufrió una lesión de arma de fuego en la región abdominal y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Benjamín.

Secuestraron celulares y elementos de interés

Como resultado de los allanamientos, la Policía secuestró tres teléfonos celulares y realizó registros fotográficos de prendas de vestir y otros elementos considerados relevantes para la causa.

Según se informó, las personas buscadas no fueron localizadas en los domicilios allanados.

En paralelo, se confirmó la detención formal de dos hombres de 43 y 30 años, ambos de nacionalidad uruguaya, quienes ya permanecían alojados preventivamente en dependencia policial desde las primeras horas de la investigación.

La víctima continúa internada

Tras el ataque armado, la víctima fue intervenida quirúrgicamente y los médicos constataron una lesión en la región umbilical izquierda, considerada de carácter grave.

El hombre permanecía internado en Sala Mixta bajo observación y controles posteriores a la cirugía, mientras continúan las pericias ordenadas por la fiscal de turno, Micaela Di Pretoro.

Desde la fuerza policial indicaron que las tareas investigativas siguen en marcha para esclarecer completamente el episodio y determinar si hubo otros involucrados o cómplices en el ataque armado.