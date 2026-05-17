Se desarrolla este domingo en la Fiesta del Gaucho en San Benito

La quinta edición del evento se realiza este 17 de mayo con desfile tradicionalista, música en vivo, destrezas criollas, gastronomía típica y entrada solidaria a beneficio de Cáritas.
La quinta edición de la Fiesta del Gaucho se desarrolla este domingo en el Parque Vieytes de San Benito, con una amplia propuesta tradicionalista que incluirá desfiles, destrezas criollas, espectáculos folclóricos y gastronomía típica.
La jornada comienza a las 10 con un desfile de agrupaciones tradicionalistas por las calles de la ciudad, del que participarán más de 120 caballos junto a delegaciones gauchas de distintos puntos de Entre Ríos.
Posteriormente se llevará a cabo el acto de bienvenida en el sector conocido como La Hoya del Parque Vieytes, donde también se realizarán juegos camperos y distintas actividades vinculadas a las tradiciones criollas.
Música, danza y artistas entrerrianos
En el escenario principal habrá una importante presencia de músicos y bailarines locales, con una cartelera integrada por artistas de la región.
Entre los números anunciados se destacan Presagios de Mi Tierra, Martín Peralta, Las Hermanas Vince, Los Entrerrianos del Chamamé, Pasión Campera y Los Majestuosos del Chamamé. También participarán el Taller Municipal de Folclore, el ballet “La Revuelta” y Los Hermanos Benedetich, quienes encabezarán la bailanta chamamecera.
La conducción estará a cargo de Nanci Cavania, mientras que los payadores Juan Cruz y Lolo Merlo animarán parte de la celebración tradicionalista. Además, Marcia Muller interpretará el Himno Nacional Argentino durante el acto oficial.
Patio criollo y entrada solidaria
La gastronomía será uno de los principales atractivos de la Fiesta del Gaucho, con un patio de comidas organizado por instituciones locales. Habrá asado con cuero, empanadas, choripanes, papas fritas y otras propuestas típicas.
Entre los valores difundidos por la organización, el asado con cuero tendrá un costo de 30 mil pesos y las empanadas se venderán a 16 mil pesos la docena. También participarán emprendedores y artesanos con puestos de venta durante toda la jornada.
Los precios de la oferta gastronómica:
- Asado con cuero $30.000
- Asado sin cuero $32.000
- Choripanes $4.500
- Empanadas la docena $16.000
- Panchos $2.500
- Papas Fritas en Cono $4.000
- Papás Fritas Bandeja $10.000
Las instituciones de la ciudad estarán presentes con la variada propuesta gastronómica son Parroquia San Benito, Capilla San Cayetano, Escuela Técnica N°18, Escuela N°28, Club Atlético y Social San Benito, Centro de Jubilados y Pensionados, Escuela N°77, y Centro de Capacitación Laboral N°15.
La entrada al evento será un alimento no perecedero destinado a beneficio de Cáritas Parroquial. Además, desde la organización recomendaron asistir con abrigo, sillón y mesa para disfrutar cómodamente de las actividades previstas durante todo el día.