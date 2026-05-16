Heladas intensas en todo el país por ola de frío polar y alerta por una fuerte llegada de El Niño

Argentina atraviesa un escenario climático de fuertes contrastes, con un presente marcado por el ingreso de aire polar y un futuro cercano condicionado por la posible llegada de un fenómeno de El Niño de gran intensidad.

En el corto plazo, el avance de un sistema frontal frío genera un descenso térmico significativo en gran parte del territorio nacional. Esta nueva irrupción de aire frío —la tercera de importancia en lo que va del otoño 2026— se desplaza de sur a norte y deja a su paso heladas persistentes, especialmente en la región central del país.

Las temperaturas mínimas se ubican varios grados por debajo de los valores normales para mayo, con anomalías negativas destacadas. Tras un breve período de inestabilidad con algunas precipitaciones aisladas, se instala un patrón atmosférico seco y estable, caracterizado por cielos despejados, baja humedad y una marcada amplitud térmica entre el día y la noche.

Anomalía de temperatura prevista para el próximo domingo según el modelo ECMWF

Pronóstico para Paraná y localidades entrerrianas

El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este domingo 10 grados de mínima y 14 de máxima en Paraná, con probabilidad de lloviznas durante la mañana y cielo cubierto toda la jornada.

En ese sentido, el especialista Sergio Jalfin adelantó que el domingo llegará un nuevo descenso de temperatura. “Va a estar bastante baja la temperatura máxima, alrededor de los 13 grados, realmente se va a hacer sentir el frío”, sostuvo en el programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por ELONCE Radio & Stream FM 98.7.

Según explicó Jalfin, el cambio estará asociado al ingreso de un frente frío proveniente del sur. Al respecto, el SMN señala que en Entre Ríos, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, esto generará que las temperatura máximas ronden entre los 13 y 15 grados.

En tanto, el lunes regresará el buen tiempo, con 7° de mínima y 15° de máxima y cielo despejado. Para el martes se anticipan 6° de mínima y 18° de máxima, con cielo despejado. El miércoles tendrá 9° de mínima y 18° de máxima, soleado. El jueves y viernes serán jornadas nubladas, con 6° de mínima y 16° de máxima.

La tendencia se repetirá en Paraná, La Paz, Diamante Victoria y Nogoyá.

En tanto, en Federal, Federación, Feliciano, San Salvador y Concordia se espera un domingo similar, con cielo cubierto y probabilidad de chaparrones durante la tarde. La semana comenzará con 6° de mínima y 15° de máxima, con cielo despejado. El martes tendrá 6° de mínima y 18° de máxima, con cielo despejado durante la tarde. El miércoles habrá 10° de mínima y 16° de máxima y buen tiempo. Jueves y viernes serán jornadas con cielo cubierto y 6° de mínima y 16° de máxima.

Por último, para Gualeguaychú, Islas, Uruguay, Colón y Tala se anticipan 8° de mínima y 15° de máxima, con probabilidad de lloviznas durante la mañana y el mediodía, además de chaparrones durante la tarde.

La semana comenzará con 4° de mínima y 16° de máxima y cielo despejado. El martes tendrá 4° de mínima y 19° de máxima, soleado. El miércoles tendrá 8° grados de mínima y 17° de máxima, con cielo despejado. Jueves y viernes tendrán cielo algo cubierto con 4° de mínima y 16° de máxima.

Cómo será el invierno en Entre Ríos

Consultado sobre las perspectivas para el invierno, Jalfin afirmó que el escenario esperado es “moderado” y descartó, por el momento, un período extremadamente riguroso. “No va a ser un invierno muy crudo, sino más bien moderado y con temperaturas relativamente normales”, afirmó.

Llegada con intensidad de El Niño

Sin embargo, mientras el frío domina el presente, los modelos climáticos internacionales advierten un cambio importante hacia los próximos meses. El rápido calentamiento del océano Pacífico tropical indica que un fenómeno de El Niño está en formación, con una alta probabilidad de consolidarse entre mayo y julio.

Las proyecciones más recientes señalan que este evento podría alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte, con anomalías térmicas superiores a +2,5 °C hacia fines de 2026. De confirmarse, aumentaría la probabilidad de lluvias por encima de lo normal en el sudeste de Sudamérica durante el invierno.

Así, el panorama climático muestra dos caras bien definidas: un presente dominado por el frío intenso y las heladas, y un horizonte que podría traer más humedad, precipitaciones y mayor variabilidad atmosférica en gran parte de la región.