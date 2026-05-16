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Deportes Se juega en el estadio Monumental

River y Rosario Central buscan el primer lugar en la final del Torneo Apertura: empatan 0 a 0

Desde las 19:30 horas, River y Rosario Central se enfrentan en la primera de las dos semifinales del Torneo Apertura. El ganador irá ante Belgrano o Argentinos Juniors.

16 de Mayo de 2026
River y Central se enfrentan en el Monumental.
River y Central se enfrentan en el Monumental. Foto: La Nación.

Desde las 19:30 horas, River y Rosario Central se enfrentan en la primera de las dos semifinales del Torneo Apertura. El ganador irá ante Belgrano o Argentinos Juniors.

River y Rosario Central se enfrentan este sábado en el primero de los dos cruces de las semifinales del Torneo Apertura. Se juega en el estadio Monumental, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 19:30 horas.

 

River viene de dejar en el camino a San Lorenzo de Almagro (por penales) y luego a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que el Canalla dejó en el camino a Independiente y Racing Club de Avellaneda.

 

Seguí las incidencias

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

53 minutos: ¡La tuvo Central en la última!

El Canalla generó peligro en una jugada que tuvo una serie de rebotes dentro del área de River. Ovando no pudo controlar para definir.

 

48 minutos: gran jugada de River que volvió a generar peligro

Tras una buena triangulación de su ofensiva, Juan Cruz Meza tiró un centro que Facundo Colidio no pudo conectar con precisión.

 

45 minutos: se juegan ocho más

River busca adelantarse en el marcador antes del final del primer tiempo. Central resiste.

 

40 minutos: River asedia el arco de Central

El equipo del Chacho Coudet generó una serie de situaciones de peligro ante un elenco de Almirón que no puede salir desde el fondo.

 

34 minutos: River sigue dominando el encuentro

A pesar del golpe del penal malogrado, el Millonario maneja los hilos del desarrollo y Central tiene problemas para superar la mitad de la cancha.

 

30 MINUTOS: ¡ATAJÓ LEDESMA!

Gonzalo Montiel fue el encargado de ejecutar el penal, pero el arquero se destacó con una buena atajada sobre su palo derecho.

 

27 MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER!

Luego de revisar la jugada en el VAR, Nicolás Ramírez cobró penal a favor del Millonario y tarjeta amarilla para Gastón Ávila. “Contacto con el codo en el rostro”, explicó el árbitro

 

26 minutos: ¡RAMÍREZ AL VAR!

El árbitro revisará la jugada por el fuerte codazo de Ávila sobre Martínez Quarta.

 

24 minutos: todo River pide penal por un codazo de Gastón Ávila sobre Lucas Martínez Quarta

En el centro que cayó del tiro libre por la falta de Ovando, el central de River recibió un golpe en la cara.

 

23 minutos: Ovando es el segundo amonestado en la visita

El marcador central de Rosario Central le cometió una fuerte infracción a Joaquín Freitas.

 

18 minutos: Enzo Copetti se tiro al suelo por un manotazo de Lucas Martínez Quarta

El delantero y el marcador central tuvieron un cruce cuando la pelota estaba lejos de ellos. Las interrupciones predominan en el desarrollo.

 

16 minutos: River controla la posesión de la pelota y Central espera replegado

El cuadro local se hizo cargo de manejar el desarrollo del partido en el Monumental. El Canalla busca golpear con ataques directos.

 

12 minutos: primer cambio en River

Sebastián Driussi se retiró llorando del estadio y en su lugar ingresó Joaquín Freitas.

 

9 minutos: Driussi, llorando desconsolado tras un golpe en su rodilla

El delantero recibió una entrada de Franco Ibarra y será retirado en camilla.

 

7 minutos: River impregna un presión alta para recuperar la pelota

Ambos elencos buscar elaborar jugadas de peligro desde asociaciones de pases. El Millonario logró recuperar varios balones en campo rival.

 

3 minutos: Di María respondió con la primera de Central

El Canalla aprovechó la defensa mal parada del Millonario y, cuando el Fideo sacó el remate, Matías Viña bloqueó el tiro de manera perfecta.

 

2 minutos: primer remate de larga distancia de River

Como sello característico del equipo del Chacho, Aníbal Moreno recuperó la pelota tras una presión alta y buscó sorprender con un tiro desde afuera del área.

 

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

 

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Pol Fernández; Ángel Di María, Enzo Giménez y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón

Temas:

River Rosario Central Torneo Apertura
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