Furor en Paraná: más de 50 ciclistas en competencia en el único circuito de Pump Track de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El circuito de pump track reunió este sábado a decenas de familias y competidores en una jornada deportiva que incluyó BMX, caminicletas y Dual Eliminator. El evento, único en la provincia de Entre Ríos, convocó a participantes de distintas edades y consolidó el crecimiento de esta disciplina.
El deporte y la recreación volvieron a convertirse en protagonistas este sábado con una importante jornada de pump track que reunió a niños, jóvenes y adultos en una competencia desarrollada en el único circuito de estas características existente en Entre Ríos. La propuesta incluyó pruebas de caminicletas, BMX y Dual Eliminator, además de demostraciones y actividades recreativas para toda la familia.
La actividad contó con una destacada concurrencia y fue organizada con el objetivo de fomentar el crecimiento de la disciplina y sumar nuevos participantes. Pablo González y Lucrecia Villanos, responsables de la escuela y coordinadores del evento, destacaron el entusiasmo de los competidores y el acompañamiento permanente de las familias.
“Estamos muy contentos de que estén acá. Felices de poder desarrollar la primera competencia acá en el circuito”, expresó González durante la jornada. Además, indicó que participaron alrededor de 50 competidores de distintas edades, desde niños de apenas dos años hasta adultos de 45.
Un espacio para el deporte y la integración
Los organizadores remarcaron que uno de los principales objetivos de este tipo de encuentros es generar un espacio de integración y recreación para chicos y grandes. “Hacemos estos eventos para que se sumen chicos nuevos y para que los que ya participan disfruten de una competencia de buen nivel”, explicó González.
En ese sentido, señaló que el circuito fue preparado especialmente para brindar las mejores condiciones posibles a quienes practican este deporte. “Le hemos metido mucho trabajo a todo esto justamente para que los chicos y los grandes tengan su lugar donde entrenar y practicar este hermoso deporte”, afirmó.
Además de las competencias del sábado, durante la semana funcionan entrenamientos y actividades destinadas a niños de entre 2 y 12 años. Las clases se desarrollan dos veces por semana y convocan a una importante cantidad de participantes que encuentran en el deporte una alternativa recreativa y formativa.
El acompañamiento de las familias
Otro de los aspectos destacados por los organizadores fue el compromiso de los padres y el clima familiar que caracteriza a la escuela. “El equipo de trabajo que tenemos con los padres es impresionante. Estamos muy orgullosos de poder contar con un grupo así”, sostuvo Lucrecia Villanos.
La profesora explicó además que muchos niños llegan al espacio sin experiencia previa en bicicletas o en actividades grupales, pero rápidamente logran integrarse. “Hay muchos chicos que no están acostumbrados a jugar con otros y acá juegan todos juntos. En un momento agarran la bicicleta y eso es lo importante”, comentó.
Según detallaron, la prioridad está puesta en que los pequeños disfruten de la experiencia antes que en la competencia estricta. “Es un ambiente muy recreativo lo que buscamos para ellos. No tanta disciplina, sino que vengan a divertirse y la pasen bien. Es más, a la hora de retirarse no se quieren ir”, relató Villanos.
Cronograma y crecimiento de la disciplina
Durante toda la tarde continuaron las distintas pruebas y exhibiciones previstas en el cronograma. Tras las demostraciones iniciales de pump track, siguieron las competencias de caminicletas y posteriormente las carreras de Dual Eliminator BMX, para finalizar con la entrega de premios.
Los organizadores destacaron además el crecimiento sostenido de la actividad y la llegada de participantes provenientes de otras localidades. “Hay bastante concurrencia y viene gente de afuera también”, señalaron.
La jornada dejó en evidencia el avance de una disciplina que continúa ganando terreno en la provincia y que, gracias al trabajo conjunto entre profesores, familias y el acompañamiento municipal, sigue sumando adeptos en cada encuentro.