Patronato recibe este domingo a Chacarita por la Primera Nacional

El rojinegro enfrentará al funebrero en el marco de la primera rueda de la fase regular del campeonato de la Primera Nacional. El primer juego será el domingo a las 16 en el Grella, por la 14° fecha de la Zona B.
Patronato y Chacarita Juniors se enfrentan este domingo desde las 16.00h en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 14 de la Primera Nacional 2026. El juez de este encuentro deportivo será Juan Pablo Loustau.
En este torneo, el rojinegro viene de empatar ante San Martín San Juan por 1-1 mientras que el funebrero llega de ganar ante Colegiales por 2-0. Patronato suma 14 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Chacarita Juniors tiene 15 puntos.
El último antecedente en la capital entrerriana se escribió el 12 de mayo de 2024. En esa ocasión el Santo se impuso por 2 a 0 con dos tantos del delantero uruguayo Fabricio Sanguinetti. El dueño de casa fue dirigido en ese juego de manera interina por Marcelo Candia, quien fue confirmado como entrenador principal de Patronato el pasado 17 de abril.
El ingreso de Chacarita a la galería de campeones del fútbol argentino
Al igual que el Rojinegro, Chacarita integra la galería de monarcas del fútbol argentino. El Funebrero conquistó el campeonato Metropolitano del año 1969. consiguió el único título de Primera División de su historia al golear 4 a 1a River Plate en la final disputada en el Cilindro de Avellaneda.
El Funebrero es uno de los campeones de competencias nacionales que no logró celebrar una victoria en el estadio Grella. En dicho escenario se presentó en seis ocasiones, con un saldo negativo de dos empate y cuatro derrotas.
Las visitas del Funebrero a Patronato
El primer encuentro oficial entre Patronato y Chacarita en la capital entrerriana se escribió el 17 de diciembre de 1978 en el marco de la 13° fecha de la Primera Fase del Torneo Nacional de dicho año. Ese juego finalizó igualado con marcador cerrado.
El Rojinegro volvió a enfrentar al Tricolor en su casa 32 años después de aquel cotejo disputado a fines de la década del 70. El reencuentro se produjo el 22 de noviembre de 2010 en el marco de la 15° jornada de la Primera B Nacional.
El historial de Patronato con Juan Pablo Loustau
El elenco entrerriano era dirigido en ese entonces por Ricardo Zielinski, quien ascendió a Primera División con Chacarita a mediados de 2009. La victoria quedó en manos del Santo, que se impuso por 3 a 1. Miguel Alba adelantó a la visita. En los últimos 10 minutos el anfitrión revirtió el marcador con las conquistas anotadas por Diego Jara, Lepoldo Gutiérrez y Gabriel Roth.
El siguiente cruce en el Grella se registró el 6 de febrero de 2012 en el marco de la 19° fecha, jornada que cerró la primera rueda de la temporada 2011/12. Esa historia finalizó empatada 0 a 0.
En esta oportunidad, Loustau estará secundado por los jueces asistentes Marcelo Errante y Hernán Antola. Completará el equipo de trabajo Franco Rioja, quien oficiará de cuarto árbitro.
Goleadas de Patronato sobre el Tricolor
Tras dos juegos seguidos disputados en suelo bonaerense volvieron a encontrarse en la capital entrerriana el 11 de octubre de 2015 por la 38° fecha de la Primera Nacional. Patronato se impuso con claridad con un categórico 6 a 2. Lautaro Comas, Matías Garrido, en dos oportunidades, Diego Jara, Matías Quiroga y Marcos Minetti fueron los artilleros del representante entrerriano; el arquero Gonzalo Carniel, de tiro penal, y Jonathan Menéndez fueron los autores de la conquistas visitante.
El siguiente duelo entre Patronato y Chacarita en el Grella se registró en el marco de la temporada 2017/18 de la Superliga Argentina de Fútbol. El Rojinegro se impuso por 3 a 0. Sebastián Ribas, Matías Garrido y Abel Peralta anotaron los goles en barrio Villa Sarmiento.
Patronato buscará extender su dominio histórico sobre Chacarita en el Grella y sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea dentro de la Zona B.
Cómo se disputa la segunda división del fútbol argentino en 2026
El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.
El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final -que se incorpora en la segunda fase del reducido- y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.
En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.