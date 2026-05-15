REDACCIÓN ELONCE
Recreativo Bochas Club debutó en la Copa Argentina de hockey sobre patines con empate 2-2 y proyección en un torneo federalizado.
El Recreativo Bochas Club tuvo su debut en la Copa Argentina de hockey sobre patines con un empate 2 a 2 en condición de local, en el inicio de un torneo que marca un nuevo desafío deportivo para la institución. El encuentro significó el regreso del club a una competencia de alcance nacional, ahora con un formato federalizado que incluye equipos de San Juan, Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos.
En diálogo con la cobertura periodística, el delegado Humberto destacó la importancia histórica del regreso a este nivel competitivo. “Fíjate vos que en 1995 se jugó la primer liga nacional a nivel país que la trajo Daniel Martinazzo. Fue aquí en Recreativo”, recordó, subrayando el peso institucional que tiene el club dentro del hockey sobre patines argentino.
El dirigente también explicó el cambio de estructura del torneo: “Los otros años anteriores jugábamos con la zona este con Buenos Aires y Entre Ríos y desde este año se federalizó el hockey y se incluye San Juan y Mendoza”. Este nuevo esquema eleva la exigencia deportiva y amplía el calendario de competencia para el equipo.
Un debut competitivo y con buenas sensaciones
El entrenador Tomás analizó el empate en el estreno y valoró el rendimiento del equipo. “Pese a las condiciones climáticas, el frío que hizo el sábado, hubo un gran marco de público y se hizo un lindo partido”, señaló, destacando el acompañamiento de los hinchas y la intensidad del encuentro frente a Banco Mendoza.
El técnico también remarcó la continuidad del proyecto deportivo: “Hace ya cinco años venimos participando consecutivamente en este torneo. Cada vez con más expectativas de poder seguir avanzando”, afirmó, en referencia al crecimiento sostenido del plantel dentro de la competencia nacional.
Desde la preparación física, Facundo puso el foco en la disciplina del grupo. “La parte física es innegociable antes, durante y después del torneo”, sostuvo, y agregó que el equipo ha mejorado significativamente en los últimos años gracias a la constancia en el trabajo y la motivación competitiva.
Un plantel unido y con fuerte identidad de club
Los protagonistas del plantel también compartieron sus sensaciones tras el debut. Franco expresó su satisfacción por el partido: “Contento por el partido”, dijo, en referencia al empate 2 a 2 frente a un rival histórico como Banco Mendoza.
Por su parte, Joaquín Berta destacó el desafío del nuevo formato: “Es un torneo que tiene un formato nuevo que es mucho más desafiante”, explicó, al tiempo que remarcó el compromiso del grupo para afrontar la competencia con preparación y trabajo constante.
El arquero Juan Pablo valoró el regreso al club y la competitividad del plantel: “Es algo hermoso porque fue un año que estuvo bueno, pero se extrañaba el club”, afirmó, resaltando además el nivel del equipo y la presencia de dos arqueros que fortalecen la competencia interna.
Un proyecto en crecimiento dentro del hockey nacional
El grupo también destacó el fuerte sentido de pertenencia que atraviesa al plantel. Laurentino subrayó que muchos jugadores provienen de la misma formación: “Muchos somos hijos de la primer Liga Nacional que se jugó”, explicó, remarcando la continuidad generacional dentro del club.
El Recreativo Bochas Club continuará su participación en la Copa Argentina con una exigente agenda de partidos. En junio visitará San Juan para enfrentar a Atlético Argentino, mientras que en agosto volverá a jugar como local frente a Unión, en un torneo que combina historia, competencia y crecimiento deportivo.
Con un empate en el debut y buenas sensaciones colectivas, el equipo inicia un camino desafiante en una competencia que lo vuelve a ubicar en el mapa nacional del hockey sobre patines, consolidando su proyecto deportivo y su identidad institucional.