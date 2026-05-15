"Al río se lo cuida y defiende", dijo el entrenador de canotaje Pablo Taulada

El palista y entrenador de la Escuela Municipal de Canotaje, Pablo Taulada dialogó con El Once Deportivo, emitido por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, sobre la actualidad del canotaje en Paraná. En ese sentido, este fin de semana se disputará la tercera fecha del campeonato Entrerriano de Canotaje en el Club Náutico. Las actividades comienzan el sábado a la 09:45 y el domingo a las 09:30.

Acerca de la disciplina Stand Up Paddle, Taulada expresó que “en Paraná explotó”. “Te comprás una tabla, la pala y el chaleco y salís, no dependés de nadie. El canotaje quedó muy atrás porque dependés del bote y del clima”, explicó.

En esa línea, mencionó que el río Paraná “es muy traicionero” por los vientos e indicó que los espacios habilitados para circular “no se respetan”.

“Tenemos un circuito para transitar, la costa, el islote y la isla Puente, solo para los botes. Sin embargo, las lanchas y las motos de agua complican por el oleaje”, lamentó. “Prefectura emite un comunicado a los clubes y el que practica un deporte náutico sabe por dónde ir. Después, por desconocimiento, algunas personas pasan”, agregó.

“Para nosotros la calle es el río. Lo cuidamos porque nadie lo cuida”, sentenció.

El canotaje y el cuidado ambiental

Taulada recordó que con los grupos de deportistas limpian el islote o la costa y los lugares por donde transitan habitualmente, aunque la actividad depende de la altura del río. “A medida que vamos pasando vemos la cantidad de basura que hay. Así planteamos el objetivo, cada una semana o tres días, qué hacer y qué no”, puntualizó.

El palista recordó que se realizan jornadas de limpieza abiertas a la comunidad, a pesar de que muchas personas que utilizan el río con fines recreativos le restan importancia a su cuidado.

“Tratamos que los chicos cuiden el lugar que habitamos. El río es como nuestra oficina. ¿Qué mejor que los chicos lleven este mensaje?”, reflexionó.

En la Escuela Municipal de Canotaje participan unos 20 chicos de entre 13 y 17 años, con mayor prevalencia de mujeres. “Las nenas marcan el camino, el no es no. A mí me pone más contento que haya más nenas por un tema de integración. Es un grupo muy unido, nos juntamos a comer, hacemos campamentos, actividades, yo quiero compañerismo”, subrayó.

La historia de Taulada con el canotaje

El entrenador recordó que siempre le gustó la actividad de río. En 2001 quería entrenar en el Club Rowing “pero no me daban los horarios porque trabajaba en un comercio, entonces me dijeron que estaba el club ECENAA”, recordó.

“Cuando fui había cuatro chapas que daban lástima y pregunté por el curso. Pagué 45 federales”, señaló sobre la moneda vigente en ese momento. “Me gustó y me quedé. Un día me presenté a una competencia y así seguí. Es algo que me gusta, me hace bien, es un cable a tierra”, enfatizó.

“Trato de que mis alumnos, sobre todo los adultos, bajen un cable a tierra con todo, que busquen la tranquilidad, no estar en la ciudad. A medida que uno conoce el río lo cuida y lo defiende. Paraná está de espalda al río y cuando hacés el deporte estás viendo que pasás por al lado del humo, de la basura, entonces te comprometés”, reconoció.

También en el softball

Taulada también se desempeña en la otra disciplina, en la que comenzó cuando era adolescente. “Mis primos jugaban en un polideportivo, Parque Mayor y me invitaron a ver softball. No entendía nada y me gustó porque era raro. Empecé a jugar y se armó un lindo grupo, empezamos a competir. Una vez me llamaron de

Talleres para dirigir la preinfantil, después hicimos la cancha. Siempre fui apasionado por el softball porque me gustó, ayudé en los panamericanos”, contó.

Actualmente se desempeña como ayudante de entrenador. “Siempre me pregunté cómo puede ser que en Paraná, capital nacional de softball, no haya una escuelita deportiva porque hay clubes pero no todos tienen la posibilidad. Pensé en armar una con el municipio. No se pudo pero hablé con una compañera de

Softball Play y hace un mes estamos trabajando con las categorías inferiores que son preinfantil, infantil, escuelita, con niños de dos y tres años”, describió.

“Es un club muy de barrio y es lindo ayudar”, remarcó y mencionó que la cuota es mínima.

“Cuando uno lleva el deporte adentro quiere que crezca”, resaltó.