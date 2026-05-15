Policía de Urdinarrain escaló torre de 100 metros para rescatar a un joven

Policía de Urdinarrain escaló una antena de 100 metros para rescatar a un joven. Luego escapó del hospital y fue nuevamente asistido.
La Policía de Urdinarrain protagonizó un operativo de alto riesgo tras escalar una antena de telecomunicaciones de casi 100 metros para rescatar a un joven que había subido a la estructura en la zona céntrica de la ciudad. El hecho ocurrió durante la noche del jueves y mantuvo en vilo a vecinos, bomberos y personal de salud que trabajaron en el lugar.
El episodio comenzó alrededor de las 21:20, cuando la pareja del joven alertó a la Policía tras perder contacto con él. Minutos después, un móvil se dirigió hacia una antena ubicada en inmediaciones de Bulevar Rivadavia, donde solía concurrir por actividades vinculadas a telecomunicaciones. Allí, los efectivos lograron visualizarlo en la parte superior de la torre.
En ese contexto, el Oficial Ayudante Esteban Ledesma tomó la decisión de subir a la estructura para entablar contacto directo. Tras dejar su equipo de seguridad, inició la escalada hasta la cima, donde permaneció aproximadamente una hora conversando con el joven y logrando finalmente convencerlo de descender de manera segura, señaló R2820.
Un rescate extremo a casi 100 metros de altura
El jefe de la Comisaría de Urdinarrain, Gustavo Cuevas, destacó la intervención del efectivo policial y el trabajo conjunto del operativo. “El efectivo afrontó una intervención de alto riesgo priorizando en todo momento la preservación de la vida”, señalaron fuentes policiales sobre la actuación del oficial en la antena.
En el lugar también trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de salud, quienes montaron un operativo preventivo en la base de la estructura. La complejidad del rescate requirió coordinación entre distintas fuerzas para garantizar la seguridad tanto del joven como del personal interviniente.
Tras ser descendido, el joven fue trasladado al hospital Manuel Belgrano, donde recibió atención médica y acompañamiento psicológico. La situación parecía controlada luego del operativo, que fue considerado exitoso por las autoridades debido al desenlace sin lesiones.