Parto respetado: remarcan la importancia de la información y los derechos durante el embarazo

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, especialistas volvieron a poner el foco en la necesidad de garantizar los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar durante todo el proceso de embarazo, parto y nacimiento. La licenciada en obstetricia Alejandra Castillón remarcó en diálogo con Elonce la importancia de la información, el acompañamiento y la escucha activa para evitar situaciones de violencia obstétrica y promover decisiones conscientes.

“En Argentina particularmente contamos con un marco normativo que fue sancionado en 2004 y reglamentado en 2015, donde la provincia de Entre Ríos adhiere”, explicó la profesional en referencia a la Ley Nacional 25.929 y la normativa provincial 10.035.

Castillón señaló que estas leyes garantizan derechos tanto para la persona gestante como para el recién nacido y su familia. “Esta ley insta a todos los derechos que tienen la mujer gestante o con capacidad de gestar y su familia, así como el recién nacido”, sostuvo. Además, recordó que este año el lema de la campaña internacional es: “Parir con vos, parir con orgullo”, una consigna centrada en la posibilidad de que las mujeres puedan expresar sus decisiones y ser escuchadas.

El embarazo como un proceso integral

La licenciada destacó que el concepto de parto respetado no se limita únicamente al momento del nacimiento, sino que involucra toda la gestación. “Lo que siempre trato de resaltar es que esta ley no habla solo del momento del nacimiento, sino también de todo lo que implica el proceso de gestación”, explicó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de garantizar acceso a información clara y comprensible para que las gestantes puedan decidir con autonomía. “Para que la mujer pueda decidir tiene que tener toda la información de lo que está sucediendo o de lo que puede suceder”, indicó. También subrayó la importancia de explicar cada intervención médica, ya sea una cesárea o cualquier otro procedimiento.

Asimismo, Castillón valoró los cambios que comenzaron a implementarse en maternidades públicas y privadas, donde actualmente existen distintas alternativas para transitar el trabajo de parto. “Ya no es solamente el modelo medicalizado donde la madre está acostada en una camilla. Hoy puede acceder a un parto en movimiento, con telas, pelotas y distintas alternativas para sobrellevar el trabajo de parto”, detalló.

Cesáreas, comunicación y escucha activa

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el incremento de cesáreas a nivel mundial, una situación advertida por la Organización Mundial de la Salud. Sobre este punto, Castillón consideró que es fundamental fortalecer la comunicación entre profesionales y pacientes.

“Creo que los profesionales de salud tenemos que hacer más énfasis en la comunicación efectiva con las mujeres durante todo el proceso del embarazo para que realmente conozcan los beneficios tanto para ella como para el recién nacido de transitar un parto natural”, expresó.

La obstetra también señaló que muchos temores relacionados con el dolor o experiencias negativas previas pueden influir en la elección de una cesárea. “Cada proceso es muy subjetivo. Por eso el énfasis tiene que estar en mejorar la comunicación, que sea clara y entendible, y tener una escucha activa para poder acompañar”, manifestó.

Además, destacó la importancia de los espacios de preparación para la maternidad, tanto en el ámbito público como privado. “Es muy importante que la mujer pueda acceder a espacios de contención, donde pueda compartir experiencias con otras embarazadas y sacarse temores”, afirmó.

Derechos, acompañamiento y políticas públicas

Finalmente, Castillón valoró el trabajo que se realiza en Entre Ríos en torno a las maternidades seguras centradas en la familia y remarcó que existen cada vez más herramientas para garantizar un parto respetado.

“La provincia continúa trabajando con el marco de maternidades seguras centradas en la familia y se han instalado muchas opciones de nacimiento para que las mujeres y las familias puedan estar acompañadas, optar por la forma de nacer y ser escuchadas y respetadas”, señaló.

La especialista concluyó que el principal desafío continúa siendo fortalecer el vínculo entre los equipos de salud y las personas gestantes, especialmente en un contexto donde crece la demanda de atención en hospitales y centros públicos. “Tenemos que estar cada vez más atentos y atentas a la demanda que las gestantes y las familias nos van planteando”, finalizó.