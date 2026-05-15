Murió estudiante tras caerle un arco de fútbol encima en una escuela de Jesús María

Una adolescente de 15 años perdió la vida en las últimas horas en la ciudad de Jesús María, tras permanecer internada en estado crítico desde la tarde del día jueves, informaron fuentes policiales y medios locales.

La joven estudiante falleció como consecuencia de las lesiones sufridas durante un accidente escolar. El trágico hecho ocurrió cuando un arco de fútbol cedió y cayó directamente sobre ella, golpeando su cabeza, informó FM Totoral.

El dramático episodio tuvo lugar en el patio del colegio secundario Ipem 294. Según la información trascendida, la menor se encontraba jugando en su horario de descanso y se colgó de la estructura metálica antes de que se desplomara. La víctima fue identificada como Clarisa Vaccarini.

Suspensión de actividades y luto institucional

Ante la magnitud del suceso, el establecimiento educativo tomó inmediatas medidas de acompañamiento y profundo respeto hacia los familiares de la joven fallecida.

La dinámica escolar habitual se vio drásticamente reducida por la conmoción. En ese marco, la dirección de la escuela dispuso las siguientes modificaciones institucionales:

Cancelación del inicio de las jornadas recreativas y deportivas conocidas como Intertribus.

-Suspensión total del dictado de clases para todos los estudiantes del turno tarde.

-Ingreso directo a las aulas para los alumnos presentes, manteniendo un clima de absoluta vigilia.

La dirección del colegio secundario sostuvo una presencia constante junto al entorno íntimo de la alumna durante todo el doloroso proceso. Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades escolares continúan a disposición para acompañar las instancias legales correspondientes que se abrieron tras el hecho.

Conmoción en Córdoba por una seguidilla de muerte de niñas esta semana

Una nena murió el jueves por la noche al caérsele encima un portón de hierro cuando su mamá sacaba el auto del garaje en barrio Altos de Vélez Sársfield, de la ciudad de Córdoba, según informaron fuentes policiales.

El horroroso hecho sucedió cerca de las 19 cuando la madre de la niña estaba retirando el auto de la casa, en Cacheuta al 3500, y al cerrar el portón, una de las hojas de hierro cayó sobre su hija, que se encontraba en un costado.

Posteriormente, al ser intervenida quirúrgicamente, murió.

El caso de la pequeña de Altos de Vélez Sársfield se suma a otros luctuosos hechos ocurridos en la provincia durante esta semana, publicó La Voz.

Por caso, la ciudad de Cosquín se encuentra sumida en el dolor tras la muerte de una niña de cuatro años, ocurrida este miércoles, cuando fue atacada por un perro mestizo en un terreno baldío cercano a su hogar.

“Era una niña hermosa que estaba casi siempre solita en la vereda. Muchas veces los vecinos teníamos que llevársela a la madre porque la encontrábamos a una cuadra de su casa”, relató con crudeza uno de los residentes de la zona.

La investigación busca también determinar por qué, ante tales antecedentes y las advertencias de la comunidad, no se tomaron medidas de protección más severas que pudieran haber evitado que la niña terminara sola en el baldío donde fue atacada.

Por su parte, en otro hecho doloroso, una chica de 12 años se encuentra internada en estado crítico en el Hospital Infantil tras ser atropellada por un auto a la salida del colegio Jorge Ábalos, en barrio Guiñazú, de esta Capital.

La adolescente, que cursa el primer año del nivel secundario, fue embestida entre las 17.30 y las 18, cuando salía de la escuela. Según testigos presenciales, un Fiat Cronos gris conducido por un hombre de 51 años circulaba a alta velocidad y arrastró a la menor aproximadamente 50 metros tras el impacto.

También se produjo el fallecimiento de una beba en Alta Gracia que se broncoaspiró. También falleció una niña en un incendio en Salsipuedes.