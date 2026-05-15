Ciclista chocó contra un hierro frente a un supermercado y deberán pagarle $43 millones

Un supermercado y su aseguradora fueron condenados a pagar más de $43 millones a un ciclista que sufrió graves lesiones tras impactar contra una barra de hierro colocada sobre la calzada en Mar del Plata. La Justicia consideró acreditada la responsabilidad de la empresa por haber instalado un obstáculo sin autorización ni señalización adecuada.

El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 de Mar del Plata, que ordenó el pago de $43.055.465,26 más intereses actualizados. El accidente ocurrió el 12 de septiembre de 2022, cuando un hombre de 41 años circulaba en bicicleta y chocó contra una barra metálica de cuatro metros sostenida con baldes de cemento frente al comercio.

Según determinó la investigación judicial, el elemento había sido colocado por empleados del supermercado para impedir el estacionamiento en un sector de carga y descarga. Como consecuencia del impacto, el ciclista sufrió fractura de codo, traumatismo craneano y múltiples lesiones.

Filmaciones y pericias fueron claves

Durante el juicio, las pruebas fílmicas del Centro de Operaciones de Monitoreo resultaron determinantes para reconstruir el hecho. Las imágenes mostraron el momento en que un empleado retiró la barra de la vereda y la colocó sobre la calle, donde permaneció hasta después del accidente.

Además, un informe pericial confirmó que el obstáculo carecía de señalización y representaba un peligro para la circulación. El estudio sostuvo también que su instalación violaba normas municipales de seguridad vial.

La empresa y la aseguradora intentaron atribuir la responsabilidad al ciclista y hablaron de una supuesta “distracción” de la víctima. Sin embargo, el juez concluyó que no lograron demostrar ninguna circunstancia que interrumpiera el vínculo entre el hecho y los daños ocasionados.

Secuelas físicas y psicológicas

El hombre demandante señaló que estuvo imposibilitado de trabajar durante 120 días y que las secuelas afectaron también su actividad deportiva. La sentencia reconoció una incapacidad física y psicológica del 15%.

En ese marco, el tribunal otorgó una indemnización superior a los $25 millones por incapacidad, además de $1,9 millones para tratamiento psicológico y $15 millones por daño moral, contemplando las secuelas emocionales y el padecimiento sufrido.

La resolución dispuso que tanto el supermercado como la aseguradora deberán afrontar el pago de manera conjunta, bajo los términos establecidos en la póliza vigente. Asimismo, el juez remarcó la obligación de los comercios de respetar las normas de prevención y seguridad para evitar riesgos en la vía pública.