El frío se instala por varios días desde este fin de semana

Finaliza una semana caracterizada por algunos subibajas de temperatura y más estable en líneas generales, si la comparamos con la semana y el fin de semana pasados.

Un leve ascenso térmico para este viernes en la franja central del país, será la antesala de una nueva irrupción de aire muy frío pronosticada desde este fin de semana, que dejará heladas en la Región Pampeana y nevadas en las zonas altas de Cuyo, sur del NOA y también en las sierras puntanas y de Córdoba.

El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipa el inicio de un período con temperaturas bajas, ambiente seco y jornadas típicamente otoñales.

Para este viernes, se anticipa “tiempo bueno, algunas nubes y una mínima estimada de 9 grados, con una máxima de 20” y el sábado se presentará “un poco más nublado”, con registros térmicos entre los 12 y 18 grados, según indicó el meteorólogo Sergio Jalfin al programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por ELONCE Radio & Stream FM 98.7.

El especialista adelantó que el domingo llegará un nuevo descenso de temperatura. “Va a estar bastante baja la temperatura máxima, alrededor de los 13 grados, realmente se va a hacer sentir el frío”, sostuvo.

Según explicó Jalfin, el cambio estará asociado al ingreso de un frente frío proveniente del sur. Al respecto, el SMN señala que en Entre Ríos, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, esto generará que las temperatura máximas ronden entre los 13 y 15 grados.

Pronóstico del tiempo en Paraná

El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa para este viernes una jornada con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y temperaturas otoñales agradables, de acuerdo a los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada y la mañana se registraría cielo algo nublado, con una temperatura mínima cercana a los 7 grados y vientos leves del sector sur y sudeste.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderían a mejorar y el sol ganaría protagonismo en la capital entrerriana. Para la tarde, la temperatura máxima alcanzaría los 20 grados, en un contexto de baja probabilidad de precipitaciones.

El sábado se presentaría con mayor nubosidad y temperaturas que oscilarían entre los 11 y 18 grados. Las chances de lluvias continuarían siendo bajas.

En tanto, para el domingo se previó una jornada más fresca y ventosa, con una mínima de 9 grados y una máxima de 13. Además, podrían registrarse ráfagas de viento que alcanzarían velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

En la previa de un nuevo frente frío en gran parte del país

Para este viernes 15 los escenarios térmicos en las distintas regiones del país se modificarán poco con respecto al día anterior.

El centro del país recibirá flujo desde el norte, haciendo que las mínimas y máximas se eleven algunos pocos grados de manera uniforme, con aumento de la nubosidad entre la tarde y noche, y un gradual aumento de la nubosidad hacia la noche del viernes.

La franja central del país mantendrá este sábado 16 el avance del frente frío con la clásica zona frontal inestable con probables precipitaciones, respondiendo a la diagonal típica con eje sudeste-noroeste que cruzará de sur a norte todo el centro del país.

La probabilidad de precipitaciones, por ejemplo para Mar del Plata, es superior al 80 % durante la madrugada y mañana del sábado; y superior al 90 % entre la media mañana y las primeras horas de la tarde sobre: Mendoza, San Luis, San Juan y el sur de Córdoba, estas precipitaciones serán lluvias y nevadas a lo largo del sábado y madrugada del domingo sobre las zonas altas de Cuyo, las sierra del San Luis y Córdoba.

La mayor parte del norte argentino mantendrá condiciones estables durante el día del sábado 16, a excepción de Misiones. Luego, por la tarde-noche el avance del frente aumenta la probabilidad de precipitaciones en el NOA (con nevadas en cordillera y precordillera), sobre el centro y norte de Córdoba, que seguirán avanzando con lluvias durante el domingo también por el sur del Litoral y de Santa Fe.

Desde el domingo 17 el frío se instala por varios días

Las postales de la mañana del domingo 17 mostrarán varios picos nevados de Cuyo, NOA y Córdoba, mientras el frío se instala. La próxima semana inicia con ambiente de gélido a frío en las mañanas y noches, y de frío a fresco por las tardes. La necesidad de usar abrigo y mantener los ambiente correctamente calefaccionados serán las claves. Sin lluvias marcadas en el corto plazo, pero con la ocurrencia de fuertes heladas en la Región Pampeana.

Cómo valores de referencia, en CABA tendremos un domingo con mínima de 6 °C, y máxima de 15 °C, pero el lunes el abrigo deberá ser aún más importante, con una masa de aire advectada desde el sur ya bien instalada para ese entonces, con registros de 4 °C de mínima en la Ciudad de Buenos Aires, y en torno, o por debajo, de 0 °C para zonas del GBA y el interior provincial.

Cómo será el invierno en Entre Ríos

Consultado sobre las perspectivas para el invierno, Jalfin afirmó que el escenario esperado es “moderado” y descartó, por el momento, un período extremadamente riguroso. “No va a ser un invierno muy crudo, sino más bien moderado y con temperaturas relativamente normales”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que sí podrían registrarse heladas durante algunos días específicos. “Mayormente cuando las mínimas bajan de los tres grados se verifican heladas”, explicó. De todos modos, aclaró que en los próximos siete días “la chance es relativamente baja”.

Finalmente, el meteorólogo anticipó que hacia fines de julio y agosto podría aumentar la frecuencia de precipitaciones debido a la consolidación de un evento climático de El Niño. “Es probable que el final del invierno y la primavera sea bastante lluviosa en todo el Litoral. Paraná seguramente va a recibir bastante lluvia en los próximos meses”, concluyó.