Nuevo frente frío llegará este fin de semana y provocará bajas temperaturas: cómo será el invierno

REDACCIÓN ELONCE
Anticipan un nuevo ingreso de un frente frío el fin de semana. El meteorólogo Sergio Jalfin adelantó en Elonce Radio que el otoño será frío y seco. Dijo que el invierno no sería riguroso en Entre Ríos y lluvias hacia la primavera.
El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipa el inicio de un período con temperaturas bajas, ambiente seco y jornadas típicamente otoñales. Así lo indicó el meteorólogo Sergio Jalfin durante una entrevista en el programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por ELONCE Radio & Stream FM 98.7.
Para este viernes, Jalfin anticipó “tiempo bueno, algunas nubes y una mínima estimada de 9 grados, con una máxima de 20”. Además, señaló que el sábado se presentará “un poco más nublado”, con registros térmicos entre los 12 y 18 grados.
El especialista adelantó que el domingo llegará un nuevo descenso de temperatura. “Va a estar bastante baja la temperatura máxima, alrededor de los 13 grados, realmente se va a hacer sentir el frío”, sostuvo.
Según explicó Jalfin, el cambio estará asociado al ingreso de un frente frío proveniente del sur. Al respecto, el SMN señala que en Entre Ríos, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, esto generará que las temperatura máximas ronden entre los 13 y 15 grados.
Ambiente seco y temperaturas normales
El meteorólogo remarcó que el otoño ya “está instaladísimo” en la región y aclaró que las temperaturas previstas son normales para esta época del año. “Las máximas de 15 a 16 grados y mínimas de entre 6 y 8 son valores habituales para mayo”, explicó a Elonce.
En ese sentido, destacó que no se esperan precipitaciones importantes en el corto plazo. “No hay lluvia prevista y los meses de mayo, junio y julio, no suelen ser muy llovedores”, indicó Jalfin durante la entrevista.
El especialista también señaló que el ambiente frío persistirá durante la próxima semana. “Hay que abrigarse”, expresó al referirse a las bajas temperaturas que se mantendrán en gran parte del centro del país y el Litoral.
Cómo será el invierno en Entre Ríos
Consultado sobre las perspectivas para el invierno, Jalfin afirmó que el escenario esperado es “moderado” y descartó, por el momento, un período extremadamente riguroso. “No va a ser un invierno muy crudo, sino más bien moderado y con temperaturas relativamente normales”, aseguró al programa “Moviendo el Avispero”, que se emite por ELONCE Radio & Stream FM 98.7.
Sin embargo, aclaró que sí podrían registrarse heladas durante algunos días específicos. “Mayormente cuando las mínimas bajan de los tres grados se verifican heladas”, explicó a Elonce. De todos modos, aclaró que en los próximos siete días “la chance es relativamente baja”.
Finalmente, el meteorólogo anticipó que hacia fines de julio y agosto podría aumentar la frecuencia de precipitaciones debido a la consolidación de un evento climático de El Niño. “Es probable que el final del invierno y la primavera sea bastante lluviosa en todo el Litoral. Paraná seguramente va a recibir bastante lluvia en los próximos meses”, concluyó.