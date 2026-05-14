Crisis universitaria: “Esto no se soluciona con menos presupuesto, esto se soluciona con más apoyo”

REDACCIÓN ELONCE
La crisis universitaria volvió a ocupar el centro del debate en Entre Ríos. Xavier Martínez, ex presidente de la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER), y José Dorati, decano de la Facultad de Bromatología de la UNER, advirtieron sobre las consecuencias del ajuste nacional.
La crisis universitaria y el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales continúan generando preocupación en Entre Ríos. Este jueves, Xavier Martínez y José Dorati participaron del programa “Plaza Mansilla”, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, donde analizaron el escenario que atraviesa la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y cuestionaron la falta de respuestas del Gobierno nacional frente a los reclamos del sector.
Durante la entrevista, ambos dirigentes coincidieron en que la movilización en defensa de la universidad pública tuvo un fuerte respaldo social y trascendió las diferencias partidarias. Martínez, quien fue presidente de la FUER, sostuvo que “la movilización no fue menor” y destacó que “la ciudad de Paraná fue muy contundente”.
Además, remarcó que las marchas universitarias tuvieron una participación transversal de la ciudadanía. “Hay sectores que no necesariamente tienen que tener un contenido ideológico para poder marchar, sino que la universidad pública atraviesa a la mayoría de la ciudadanía y lo interpela”, expresó.
La preocupación por el financiamiento y la pérdida de docentes
Por su parte, José Dorati definió el momento que atraviesan las universidades nacionales como “muy complejo” y explicó que el principal reclamo apunta a garantizar el financiamiento de las casas de estudio, la recomposición salarial de docentes y no docentes y el sostenimiento de las becas estudiantiles.
“El debate de hoy está lejos también de los ordenadores políticos tradicionales”, señaló el dirigente radical y actual decano de la Facultad de Bromatología. En ese sentido, aseguró que existe una preocupación creciente por la falta de diálogo institucional y por el deterioro del sistema universitario.
Dorati también hizo referencia al impacto que generan las renuncias docentes producto de la crisis salarial. “Cuando te renuncia un docente no es solamente el cambio del docente, es perder 8 o 10 años de formación, es perder una inversión del propio Estado en carreras de posgrado, en cursos, en capacitaciones, en investigaciones”, afirmó.
En otro tramo de la entrevista, los invitados cuestionaron la decisión del Gobierno nacional de no implementar plenamente la ley de financiamiento universitario, pese a los reclamos del sector y a las resoluciones judiciales que instaron a garantizar los recursos para las universidades públicas.
El impacto social de la universidad pública
Martínez sostuvo que la universidad pública cumple un rol clave en el desarrollo productivo y social de Entre Ríos. “Los ingenieros agrónomos que trabajan en el campo de nuestra provincia salen de la Facultad de Ciencias Agropecuarias; los médicos, los bromatólogos, los veterinarios y los contadores también se forman en nuestras universidades”, destacó.
Asimismo, advirtió sobre el riesgo de profundizar un proceso de exclusión educativa. “Todo un sistema que lo que trata es de expulsar y sobre todo llevar a la universidad algo mucho más elitista, cada vez más chico”, manifestó.
Dorati, en tanto, describió el fuerte vínculo que mantiene la Facultad de Bromatología con la comunidad de Gualeguaychú y resaltó que una gran parte de los estudiantes son primera generación universitaria. “Nosotros tenemos 2.000 estudiantes en Gualeguaychú, de los cuales el 80% son primera generación de estudiantes universitarios”, explicó.
El decano también detalló las dificultades económicas que atraviesan muchos jóvenes para sostener sus estudios y consideró insuficientes las ayudas estatales actuales. “No podemos hacer nada con una beca de 35.000 pesos de Progresar”, cuestionó.
Sin señales de solución inmediata
Sobre el cierre del programa, ambos coincidieron en que el conflicto universitario todavía está lejos de resolverse. Martínez planteó la necesidad de abrir instancias de diálogo entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional y las organizaciones estudiantiles para encontrar una salida consensuada.
Dorati, por su parte, insistió en que el problema no puede solucionarse con recortes presupuestarios. “Esto no se soluciona con menos presupuesto, esto se soluciona con más apoyo”, afirmó.