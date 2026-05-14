Paulo Dybala cambió de representante e ilusiona a Boca

Paulo Dybala cambió de representante y volvió a encender la ilusión en Boca. El delantero argentino comenzó a trabajar con Kristian Bereit, agente cercano a jugadores ligados al club xeneize, mientras su futuro en la Roma permanece incierto.
El futuro de Paulo Dybala volvió a sacudir al mundo Boca: el delantero argentino decidió trabajar con Kristian Bereit, un agente con vínculos directos con varios futbolistas que pasaron o están relacionados con el club de la Ribera. El movimiento despertó expectativas entre los hinchas, que sueñan con ver nuevamente a la “Joya” vistiendo la camiseta azul y oro.
Aunque el cambio de representación no significa que Dybala esté cerca de llegar a Boca, la señal es sugestiva. Bereit trabaja con figuras cercanas al universo xeneize como Ander Herrera, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Sergio “Chiquito” Romero y Marcos Rojo, entre otros, lo que refuerza las especulaciones sobre un posible acercamiento.
En el club de la Ribera miran la situación con cautela. No hay negociación formal ni confirmación oficial, pero el entorno del delantero conoce el camino a Brandsen 805 y ha participado en operaciones vinculadas al club durante los últimos mercados, lo que alimenta las esperanzas de los fanáticos.
Dybala mantiene la incógnita sobre su futuro
Con 32 años, Dybala aún no definió su continuidad en la Roma. Tras la victoria de su equipo ante Parma, el cordobés se mostró prudente sobre su futuro: “No sé nada, yo también quisiera saberlo”, declaró en diálogo con Sky Sports Italia. Mientras tanto, la Roma busca renovarle con una reducción salarial significativa, lo que complica la continuidad del campeón del mundo en Italia.
El cambio de representante vuelve a situar a Dybala en el centro de los rumores del mercado. Para Boca, la operación sería histórica por jerarquía, experiencia y nombre, y aunque por ahora todo son señales, los hinchas no ocultan su entusiasmo: el debate sobre su posible llegada vuelve a tomar fuerza, según informó NA.
Por ahora, la ilusión xeneize se alimenta más de especulación que de certezas, pero en un mercado donde los guiños cuentan, el movimiento de Dybala volvió a poner su nombre en la agenda y a reactivar la pregunta que todos se hacen: ¿y si esta vez sí?