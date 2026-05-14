Súper Rugby Américas: Capibaras XV recibirá a Selknam y Franco Benítez analizó el presente del equipo

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con Franco Benítez, jugador de Capibaras XV, quien analizó el presente del equipo, la importancia del duelo ante Selknam y lo que representa integrar la franquicia del Litoral en el Súper Rugby Américas.
Capibaras XV vs Selknam: Franco Benítez palpita un duelo clave. El duelo comenzó a tomar fuerza en la región, a medida que el equipo del Litoral se consolida entre los protagonistas del Súper Rugby Américas. En la antesala de un partido determinante, el jugador Franco Benítez destacó el crecimiento de la franquicia y la ilusión de pelear por un lugar en semifinales.
El próximo 23 de mayo, Capibaras XV será local ante el conjunto chileno Selknam en Tortuguitas, en un encuentro que puede marcar el rumbo de la temporada para la franquicia integrada por jugadores de Paraná, Rosario y Santa Fe. El equipo atraviesa un gran presente y llega con una racha positiva que alimentó las expectativas de cara al tramo decisivo del campeonato.
“Estamos esperando y trabajando para tratar de llegar a las semifinales. Venimos muy bien”, expresó Benítez durante la entrevista televisiva, donde remarcó que el objetivo inmediato es mantenerse entre los primeros cuatro equipos del certamen continental.
Un presente alentador en la primera temporada
Capibaras XV disputa su primera temporada dentro del Súper Rugby Américas y logró posicionarse rápidamente como un equipo competitivo. Tras once fechas, el conjunto se ubicó en la zona alta de la tabla y acumuló cinco triunfos consecutivos, una marca que fortaleció la confianza del plantel.
“Para ser la primera temporada, venimos muy bien. Estamos cuartos y la idea es mantenernos ahí o incluso escalar”, sostuvo Benítez. El jugador destacó además el proceso colectivo que permitió consolidar el rendimiento dentro de una competencia exigente y con franquicias que tienen varios años de experiencia.
El rugbier señaló que el crecimiento fue progresivo y que el equipo logró encontrar una identidad propia con el correr de los partidos. “Venimos de menor a mayor. Tenemos un muy buen grupo y eso afecta para bien. Después, técnicamente, supimos destacar nuestra esencia y llevarla adelante”, afirmó.
El desafío de enfrentar a Selknam
El encuentro frente a Selknam aparece como uno de los compromisos más importantes de la temporada. El equipo chileno ya derrotó a Capibaras XV en el duelo disputado en Santiago, aunque Benítez consideró que aquella caída dejó enseñanzas importantes para el plantel.
“No perdimos por mucha diferencia. Creo que fue por cinco puntos. No fuimos precisos en el momento de meter el try y tuvimos muchos errores que ellos aprovecharon”, recordó el jugador.
Además, remarcó que jugar en Chile representó una dificultad extra y consideró que la localía puede transformarse en un factor determinante para la revancha. “Hay que hacer valer la localía”, resumió.
El partido tendrá un valor especial para los jugadores entrerrianos que integran la franquicia, ya que será una de las pocas ocasiones en las que podrán disputar un encuentro oficial de semejante magnitud ante el público de la región.
El aporte entrerriano dentro de la franquicia
Uno de los aspectos destacados por Benítez fue la fuerte presencia de jugadores de Paraná dentro de Capibaras XV. El plantel cuenta con diez rugbiers de la capital entrerriana provenientes de clubes históricos como Tilcara, Estudiantes y Rowing.
El propio Benítez surgió de Tilcara y resaltó el orgullo que significa compartir esta experiencia con otros jugadores de la ciudad. “Somos muchos de Paraná y muchos compañeros con los cuales compartí cancha desde chico. Eso abre puertas para que más jugadores de acá puedan llegar a estos equipos”, expresó.
La conformación regional del equipo obligó a desarrollar una dinámica particular de entrenamientos y traslados. El plantel suele concentrarse en Rosario y viajar con anticipación cuando debe afrontar compromisos fuera de sede.
“Seguramente vamos a venir dos días antes. Uno es de viaje y el otro es para hacer el Captain Run, el entrenamiento previo al partido”, explicó Benítez sobre la logística que demanda el torneo internacional.
Un equipo que busca consolidar su identidad
En cuanto al estilo de juego, el jugador describió a Capibaras XV como un equipo equilibrado, con fortaleza física y capacidad para desarrollar juego dinámico con la pelota en las manos.
“Tenemos un pack bastante prolijo y eso nos permite aprovechar mucho el juego de manos. Creo que tanto forwards como tres cuartos estamos bastante parejos”, analizó.
Benítez también valoró la unión del grupo como uno de los pilares fundamentales del buen momento deportivo. “Siempre estamos ayudándonos entre todos y eso es lo que hace que sea un buen equipo”, señaló.
El rugbier remarcó además que el plantel mantiene la ambición intacta pese al buen presente. “El objetivo a corto plazo es entrar entre los cuatro. Pero obviamente salir campeón sería el objetivo final”, sostuvo.
Tres finales para llegar a semifinales
Capibaras XV afrontará un cierre de fase regular exigente, con partidos ante rivales directos que pelean en la parte alta de la tabla. Luego del choque con Selknam, el equipo tendrá otros compromisos decisivos frente a franquicias de gran nivel.
“Se vienen tres finales bastante difíciles con equipos muy fuertes”, indicó Benítez al mencionar a conjuntos como Dogos XV y Tarucas, dos de los principales protagonistas del campeonato.
El jugador reconoció que muchas de las franquicias rivales tienen más experiencia dentro del Súper Rugby Américas, aunque aseguró que Capibaras XV demostró estar a la altura de la competencia. “A todos les queremos ganar”, afirmó entre risas cuando fue consultado sobre posibles rivalidades dentro del rugby regional.
Finalmente, Benítez invitó al público a acompañar al equipo en un encuentro que puede transformarse en histórico para la franquicia y para el rugby entrerriano. “Va a ser un lindo partido y ojalá podamos ganar para que sea una buena fiesta”, concluyó.