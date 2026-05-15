Otro niño murió tras ser atropellado por un auto en localidad entrerriana

Un niño de 8 años murió este viernes por la mañana en la localidad de Villa Elisa tras ser atropellado por un automóvil mientras circulaba en bicicleta. El siniestro ocurrió en la intersección de calles Rocamora y Emilio Francou y generó profunda conmoción en la ciudad.

De acuerdo con los primeros datos, el hecho sucedió después de las 9, cuando un vehículo Seat de color negro que transitaba por calle Rocamora colisionó con el menor por causas que se tratan de establecer.

Producto del fuerte impacto, el niño sufrió gravísimas lesiones y falleció en el lugar, pese a la intervención de los equipos de emergencia.

Tras el accidente, la circulación vehicular fue interrumpida en varias cuadras a la redonda para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y agentes de Inspección Municipal, mientras se desarrollaban las primeras actuaciones judiciales.

Además, se confirmó la presencia del fiscal Sebastián Blanc, quien quedó a cargo de la investigación para determinar cómo ocurrió el fatal episodio.

Desde la Dirección Departamental de Escuelas de Colón informaron la suspensión de clases en la Escuela Normal Dr. Luis César Ingold, donde asistía el chico fallecido, indica Radio Melody.

Conmoción por otra tragedia vial

La muerte del niño causó fuerte impacto en la comunidad de Villa Elisa y se produjo pocas horas después de otro trágico accidente ocurrido sobre la Autovía Nacional 14, donde falleció un niño de 2 años.