Espejo robado en una escuela estaba en poder de un alumno

Personal de la Comisaría de La Picada, en el departamento Colón, logró esclarecer un hecho de vandalismo ocurrido en una escuela ubicada en barrio El Colorado, donde desconocidos habían provocado daños en los sanitarios y sustraído un espejo de pared.

De acuerdo a la investigación policial, el episodio había sido denunciado luego de que personas ingresaran al establecimiento educativo y ocasionaran destrozos dentro del inmueble.

Tras diversas tareas investigativas y entrevistas realizadas en las últimas horas, los efectivos establecieron que un adolescente de 14 años, alumno de la institución, tenía en su poder el espejo sustraído, por lo que se procedió al secuestro del elemento.

Asimismo, las diligencias permitieron determinar la presunta participación de otros tres menores de edad, quienes residen en inmediaciones de la escuela.