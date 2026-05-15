 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Accidente laboral

Recibió el alta el operario herido al caer de un poste en Paraná

El trabajador realizaba tareas de mantenimiento para una empresa tercerizada de Telecom cuando la estructura se quebró. Sufrió heridas y tras recibir atención médica recibió el alta.

15 de Mayo de 2026
El operario sólo sufrió un corte en el mentón
El operario sólo sufrió un corte en el mentón

El trabajador realizaba tareas de mantenimiento para una empresa tercerizada de Telecom cuando la estructura se quebró. Sufrió heridas y tras recibir atención médica recibió el alta.

Un operario de telefonía resultó herido este jueves por la tarde tras caer desde aproximadamente siete metros de altura mientras realizaba tareas de mantenimiento en la intersección de calles Domingo Comas y 3 de Febrero, en Paraná.

 

El trabajador, de 33 años y oriundo de Buenos Aires, cumplía funciones para una empresa tercerizada que presta servicios a Telecom Argentina. Según se informó, se encontraba sobre un poste de cableado cuando la estructura cedió y provocó su caída al suelo.

A raíz del fuerte impacto, el hombre sufrió golpes y un profundo corte en el mentón, por lo que fue trasladado al hospital San Martín para recibir atención médica.

 

La segunda jefa de Operaciones de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Cecilia Galiano, explicó que la caída se produjo “desde una altura de 7 metros aproximadamente de un poste de cableado, aparentemente dañado, se expuso la rotura y cae”.

 

Además, indicó que tras los estudios realizados se descartaron lesiones óseas, por lo que el trabajador recibió el alta médica durante la noche.

“Estos postes de madera son bastante viejos y han caído bastantes en estas últimas tormentas y la lluvia los deteriora bastante”, sostuvo Galiano sobre el estado de las estructuras.

Temas:

Operario Poste herido Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso