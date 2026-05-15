Recibió el alta el operario herido al caer de un poste en Paraná

Un operario de telefonía resultó herido este jueves por la tarde tras caer desde aproximadamente siete metros de altura mientras realizaba tareas de mantenimiento en la intersección de calles Domingo Comas y 3 de Febrero, en Paraná.

El trabajador, de 33 años y oriundo de Buenos Aires, cumplía funciones para una empresa tercerizada que presta servicios a Telecom Argentina. Según se informó, se encontraba sobre un poste de cableado cuando la estructura cedió y provocó su caída al suelo.

A raíz del fuerte impacto, el hombre sufrió golpes y un profundo corte en el mentón, por lo que fue trasladado al hospital San Martín para recibir atención médica.

La segunda jefa de Operaciones de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Cecilia Galiano, explicó que la caída se produjo “desde una altura de 7 metros aproximadamente de un poste de cableado, aparentemente dañado, se expuso la rotura y cae”.

Además, indicó que tras los estudios realizados se descartaron lesiones óseas, por lo que el trabajador recibió el alta médica durante la noche.

“Estos postes de madera son bastante viejos y han caído bastantes en estas últimas tormentas y la lluvia los deteriora bastante”, sostuvo Galiano sobre el estado de las estructuras.