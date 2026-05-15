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Un fallo arbitral desató graves incidentes en Libia: hubo un muerto y siete heridos

Los incidentes comenzaron durante el encuentro entre Al-Ittihad y Al-Suwaihl después de una protesta contra una decisión arbitral. La situación derivó en enfrentamientos dentro del estadio y en distintos puntos de Trípoli, donde también se registraron incendios y disparos.

15 de Mayo de 2026
Incidentes en Libia.
Incidentes en Libia.

Los incidentes comenzaron durante el encuentro entre Al-Ittihad y Al-Suwaihl después de una protesta contra una decisión arbitral. La situación derivó en enfrentamientos dentro del estadio y en distintos puntos de Trípoli, donde también se registraron incendios y disparos.

Un partido de la liga de Libia terminó este jueves con graves disturbios, un soldado muerto y al menos siete personas heridas. Los incidentes ocurrieron durante el encuentro entre Al-Ittihad y Al-Suwaihl, disputado en Tarhuna, ciudad ubicada al sur de Trípoli.

 

De acuerdo con testigos y reportes difundidos por medios internacionales, los problemas comenzaron después de que jugadores de Al-Ittihad reclamaran un penal que no fue sancionado por el árbitro. La protesta se trasladó rápidamente a las tribunas y varios simpatizantes ingresaron al campo de juego.

 

 

En medio de los enfrentamientos, integrantes de la Brigada 444 intervinieron para intentar controlar la situación. Según trascendió, utilizaron munición real para dispersar a la multitud y durante el operativo murió un soldado, mientras que otras siete personas resultaron heridas.

 

Incendios y agresiones en el estadio

 

Los disturbios continuaron dentro del estadio y afectaron distintos sectores del predio deportivo. Testigos señalaron que algunos jugadores fueron agredidos durante los incidentes y que varios vehículos terminaron incendiados.

 

Entre los daños reportados figura un móvil de transmisión perteneciente a Libya Sport TV y vehículos de seguridad que estaban estacionados en las inmediaciones del estadio. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron fuego y daños materiales en diferentes zonas del lugar.

 

Después de los incidentes en Tarhuna, los disturbios se trasladaron hacia distintos sectores de Trípoli. En varios puntos de la capital se registraron disparos y movimientos de fuerzas de seguridad.

 

Incidentes cerca de edificios oficiales

 

Durante la noche también se produjeron ataques contra instalaciones gubernamentales. Según se informó, manifestantes incendiaron sectores de la oficina del primer ministro Abdul Hamid Dbeibe.

 

 

Tras los hechos registrados en Libia, fuerzas militares y de seguridad fueron desplegadas alrededor de edificios oficiales y de las principales carreteras para intentar controlar la situación y evitar nuevos enfrentamientos.

 

Hasta el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre detenidos ni precisaron el alcance total de los daños ocasionados durante los disturbios posteriores al partido.

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