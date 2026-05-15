Un fallo arbitral desató graves incidentes en Libia: hubo un muerto y siete heridos

Un partido de la liga de Libia terminó este jueves con graves disturbios, un soldado muerto y al menos siete personas heridas. Los incidentes ocurrieron durante el encuentro entre Al-Ittihad y Al-Suwaihl, disputado en Tarhuna, ciudad ubicada al sur de Trípoli.

De acuerdo con testigos y reportes difundidos por medios internacionales, los problemas comenzaron después de que jugadores de Al-Ittihad reclamaran un penal que no fue sancionado por el árbitro. La protesta se trasladó rápidamente a las tribunas y varios simpatizantes ingresaron al campo de juego.

En medio de los enfrentamientos, integrantes de la Brigada 444 intervinieron para intentar controlar la situación. Según trascendió, utilizaron munición real para dispersar a la multitud y durante el operativo murió un soldado, mientras que otras siete personas resultaron heridas.

Incendios y agresiones en el estadio

Los disturbios continuaron dentro del estadio y afectaron distintos sectores del predio deportivo. Testigos señalaron que algunos jugadores fueron agredidos durante los incidentes y que varios vehículos terminaron incendiados.

Entre los daños reportados figura un móvil de transmisión perteneciente a Libya Sport TV y vehículos de seguridad que estaban estacionados en las inmediaciones del estadio. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron fuego y daños materiales en diferentes zonas del lugar.

🇱🇾 LIBIA: Se registró un incendio cerca de la sede del gobierno en Trípoli durante enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes. Los hechos ocurrieron tras incidentes después de un partido de la liga de fútbol. pic.twitter.com/bqmD3Nt29B — Media Oriente (@MediaOriente) May 14, 2026

Después de los incidentes en Tarhuna, los disturbios se trasladaron hacia distintos sectores de Trípoli. En varios puntos de la capital se registraron disparos y movimientos de fuerzas de seguridad.

Incidentes cerca de edificios oficiales

Durante la noche también se produjeron ataques contra instalaciones gubernamentales. Según se informó, manifestantes incendiaron sectores de la oficina del primer ministro Abdul Hamid Dbeibe.

Tras los hechos registrados en Libia, fuerzas militares y de seguridad fueron desplegadas alrededor de edificios oficiales y de las principales carreteras para intentar controlar la situación y evitar nuevos enfrentamientos.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre detenidos ni precisaron el alcance total de los daños ocasionados durante los disturbios posteriores al partido.