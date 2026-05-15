Un nuevo grupo sanguíneo fue reconocido oficialmente y solo existe un caso en el mundo

Un equipo de investigadores franceses identificó un nuevo grupo sanguíneo jamás registrado hasta ahora y cuya única portadora conocida es una mujer originaria de Guadalupe, territorio francés ubicado en el Caribe.

El hallazgo fue confirmado por el Establecimiento Francés de Sangre (EFS) después de varios años de estudios genéticos y análisis de laboratorio realizados con tecnología avanzada de secuenciación de ADN.

El nuevo sistema fue bautizado como “Gwada negativo”, un nombre elegido en referencia al origen de la paciente que presenta esta particularidad biológica inédita.

Cómo comenzó la investigación

La historia se inició hace aproximadamente 15 años, cuando la mujer se realizó estudios médicos rutinarios antes de una intervención quirúrgica en París.

Durante los análisis previos, los especialistas detectaron un anticuerpo desconocido que no coincidía con ninguno de los sistemas sanguíneos registrados hasta ese momento.

Según explicó el biólogo médico Thierry Peyrard, integrante del grupo científico responsable del descubrimiento, en aquel momento no existían herramientas tecnológicas suficientes para comprender el origen de aquella anomalía.

El avance que permitió identificar el nuevo sistema

La investigación dio un giro en 2019 gracias al desarrollo de nuevas técnicas de secuenciación genética que permitieron estudiar con mayor precisión el ADN de la paciente.

A partir de esos estudios, los investigadores detectaron una mutación genética heredada tanto por parte del padre como de la madre, combinación que habría dado origen a este extraño grupo sanguíneo.

El descubrimiento fue reconocido oficialmente por la Organización Internacional de Transfusión Sanguínea durante una reunión científica realizada en Milán, donde el nuevo sistema pasó a integrar el listado mundial de grupos sanguíneos reconocidos.

Una compatibilidad extremadamente rara

Los especialistas sostienen que la mujer podría ser incompatible con cualquier otra persona para una eventual transfusión de sangre.

De hecho, los investigadores consideran que actualmente sería “la única persona compatible consigo misma”, una situación extremadamente inusual incluso dentro del campo de la hematología especializada.

Con la incorporación de “Gwada negativo”, el número de sistemas de grupo sanguíneo reconocidos oficialmente en el mundo asciende ahora a 48.