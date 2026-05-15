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Remodelan la Plaza Primera Junta de Barrio Mariano Moreno

La intervención fue definida por los vecinos a través de Presupuesto Participativo. Contempla nuevos sectores recreativos y deportivos, así como mejoras en la accesibilidad y la iluminación.

15 de Mayo de 2026
La plaza del Barrio Mariano Moreno
La plaza del Barrio Mariano Moreno

La intervención fue definida por los vecinos a través de Presupuesto Participativo. Contempla nuevos sectores recreativos y deportivos, así como mejoras en la accesibilidad y la iluminación.

La municipalidad de Paraná realizará una remodelación integral de la Plaza Primera Junta ubicada en el barrio Mariano Moreno. La intervención, con mano de obra municipal, fue definida por los vecinos a través de Presupuesto Participativo y contempla nuevos sectores recreativos y deportivos, así como mejoras en la accesibilidad y la iluminación.

 

La plaza Primera Junta está ubicada entre las calles Gendarmería Nacional, Raúl Humberto Zaccaro, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Amaro Villanueva. La intervención que realiza el Municipio contempla la construcción de un playón deportivo con media cancha de básquet, renovación del sector de juegos infantiles con propuestas accesibles, nuevas veredas y rampas, colocación de bancos, bebederos, recuperación del monumento central de la plaza y mejoras en el sistema de iluminación. Los trabajos se realizan con recursos y personal municipal.

Rubén Clavenzani, secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, destacó: “Es una decisión política de nuestra intendenta Rosario Romero, este es un espacio clave en este sector de la ciudad. Es una demanda de la escuela, distintas comunidades educativas que juntas conforman una comunidad muy importante”, y destacó especialmente “la participación de los jóvenes de la escuela Nuestra Señora de la Esperanza, que por primera vez fueron parte de un proceso participativo y de un proyecto colectivo”.

 

Por su parte, la directora general de Presupuesto Participativo, Juliana Viola, señaló: “Es un proceso en el que tanto la obra como las prioridades fueron elegidas por los vecinos a través de asambleas; se trabajó especialmente en la accesibilidad para personas con discapacidad y en generar un espacio inclusivo para toda la comunidad”.

Finalmente, Stella Peltzer, integrante de la comisión vecinal Mariano Moreno, valoró: “Todo lo que sea en beneficio de los niños y adolescentes es fundamental, sobre todo para que tengan un espacio donde sentirse contenidos, disfrutar al aire libre y realizar actividades saludables en espacios de calidad”.

Temas:

plaza Primera Junta barrio Mariano Moreno Paraná Presupuesto Participativo
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