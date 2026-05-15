Mauricio Macri confirmó su vínculo con Dolores Teuly y habló por primera vez de la relación

El nombre de Mauricio Macri volvió a instalarse en las últimas horas en el centro de la escena mediática, aunque esta vez por cuestiones vinculadas a su vida personal. Luego de que comenzaran a circular versiones sobre un posible romance con la empresaria Dolores Teuly, el exmandatario confirmó públicamente que mantiene un vínculo con ella.

La información comenzó a tomar fuerza este jueves en distintos programas de espectáculos y redes sociales, donde se habló de una relación que habría comenzado tiempo atrás. Finalmente, fue Ángel de Brito quien difundió la respuesta que le habría enviado el propio exjefe de Estado al ser consultado sobre el tema.

“Nos estamos conociendo. Todo muy lindo. Gracias, cuidate”, escribió el conductor de LAM en su cuenta de X al compartir el mensaje atribuido a Mauricio Macri.

Quién es Dolores Teuly

Dolores Teuly tiene 46 años y, según trascendió, formó parte del entorno laboral del expresidente durante su paso por la Casa Rosada. De acuerdo con lo informado en programas televisivos, trabajó en el área de Ceremonial y Protocolo durante la gestión presidencial iniciada en 2015.

En el ciclo LAM, los periodistas Ángel de Brito y Karina Iavícoli señalaron que Teuly se desempeñó como asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia. Esa referencia también aparece en su perfil profesional de LinkedIn, donde figura su participación dentro de la estructura gubernamental de aquel período.

Según detallaron en el programa, ambos se habrían conocido mientras Mauricio Macri ocupaba la presidencia y todavía estaba casado con Juliana Awada. Las versiones sostienen que el vínculo tomó mayor cercanía después de la separación del exmandatario.

Las versiones sobre la relación

En paralelo, otros programas de espectáculos también aportaron detalles sobre la empresaria. Nancy Duré, panelista de Puro Show, describió a Dolores Teuly como “una muchacha de 46 años, divina, espléndida” y aseguró que actualmente tiene una empresa dedicada a la venta de alfombras.

Además, la periodista sostuvo que la información provenía de personas cercanas al entorno del dirigente político y remarcó que la relación avanzaría de manera seria. En ese contexto, Karina Iavícoli agregó en LAM que el exmandatario ya habría hablado del tema con Juliana Awada y con sus hijos.