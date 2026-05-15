El fin de una era: Fuerza Aérea Argentina da de baja los A-4AR Fightinghawk

La Fuerza Aérea Argentina dio de baja los A-4AR Fightinghawk y cerró la era Skyhawk, en transición hacia los nuevos F-16.
La Fuerza Aérea Argentina oficializó la baja de los A-4AR Fightinghawk, marcando el cierre definitivo de una etapa clave en la historia de la aviación militar del país. Con esta decisión, la institución pone fin a la era Skyhawk y avanza en la transición hacia los nuevos cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, que reemplazarán progresivamente a los sistemas de armas que durante décadas sostuvieron la capacidad de combate aéreo nacional.
El retiro de los A-4AR Fightinghawk fue confirmado por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Javier Valverde, durante una visita a la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, en la provincia de San Luis, donde operaba la flota. La medida forma parte de un proceso de reestructuración y modernización del instrumento militar aéreo argentino.
Según se informó oficialmente, la desprogramación responde a criterios de “planificación estratégica institucional”, orientados a optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y adecuar la estructura de la Fuerza Aérea a la incorporación del sistema F-16. Con esta decisión, se cierra casi seis décadas de operación continua de la familia Skyhawk en la Argentina.
El legado de los Skyhawk en la aviación militar argentina
La historia de los Skyhawk en la Argentina comenzó en 1966 con la incorporación de los primeros A-4B, a los que luego se sumaron los A-4C. Estas aeronaves se convirtieron en el núcleo de la aviación de ataque de la Fuerza Aérea Argentina y participaron activamente en múltiples ejercicios y operaciones durante décadas.
En los años ´90, el país incorporó los A-4AR Fightinghawk, una versión modernizada de los A-4M estadounidenses, equipada con aviónica avanzada, sistemas de navegación mejorados y radar APG-66, el mismo utilizado en los primeros modelos del F-16. En total, se sumaron 36 unidades operativas y cuatro células adicionales para entrenamiento y repuestos.
Con esta modernización, la Fuerza Aérea buscó recuperar parte de las capacidades perdidas tras la Guerra de Malvinas y las restricciones militares posteriores. Los Fightinghawk se transformaron así en la columna vertebral de la aviación de combate argentina durante más de dos décadas, sosteniendo la capacidad de disuasión aérea del país.
El vínculo con Malvinas y el legado operativo
Aunque los A-4AR Fightinghawk no participaron directamente en la Guerra de Malvinas, su identidad quedó profundamente ligada al legado de los A-4 Skyhawk que sí combatieron en 1982. Aquellas aeronaves protagonizaron algunas de las misiones aéreas más riesgosas del conflicto del Atlántico Sur.
Los Skyhawk argentinos realizaron ataques a muy baja altura contra la flota británica, enfrentando sistemas antiaéreos avanzados como los misiles Sea Dart y Sea Wolf, además de la presencia de los cazas Sea Harrier. A pesar de las condiciones extremas, lograron impactar buques como el HMS Coventry, HMS Ardent, HMS Antelope, RFA Sir Galahad y RFA Sir Tristram, hechos que marcaron la historia militar contemporánea, comunicó NA.
Ese legado operativo influyó directamente en la percepción de los A-4AR como herederos de una tradición de combate exigente y de alto riesgo. Con su retiro, la Fuerza Aérea Argentina cierra una etapa simbólica y material de su historia, mientras avanza hacia una nueva generación de capacidades con los F-16, que marcarán el inicio de una renovación estructural en su poder aéreo.