Profesionales de la salud mental advierten por el proyecto de reforma a la ley: "No se abrió a debate previo"

Docentes y profesionales de la Maestría en Salud Mental en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos realizaron una asamblea en defensa de la ley vigente y en repudio de las reformas impulsadas desde el poder ejecutivo de la nación.

Al respecto, el profesor Víctor Isaías dialogó con Elonce y explicó que la iniciativa se trata de “un canal de expresión y de participación, entre otros que tiene la maestría en salud mental, como una forma de construcción colectiva, de conocimiento, en función del proyecto de reforma de la ley de salud mental que propone el gobierno nacional y que se está discutiendo ahora mismo en el Senado de la Nación”.

Las reformas por las que advierte la comunidad académica

Isaías señaló que las reformas impulsadas por el gobierno tienen un “carácter inconsulto”. “Las provincias no fueron consultadas para la redacción del proyecto de ley y la reducción del carácter interdisciplinario que plantea el proyecto de ley”.

Profesor Víctor Isaías

Sobre ese último punto, el docente especificó: “La actual ley de salud mental prevé un abordaje interdisciplinario. Sabemos que la salud mental no es algo estrictamente médico, implica el ejercicio de un conjunto de áreas de la vida y el proyecto de ley de salud mental vuelve a jerarquizar ese viejo rol hacia el profesional médico psiquiatra”.

En ese punto, precisó que dificulta el acceso, ya que “los psiquiatras están concentrados en los centros urbanos”. El profesional hizo hincapié en pensar con “una mirada federal la problemática de salud mental”, especialmente en el acceso a la psiquiatría. Asimismo, señaló que en muchos lugares no hay profesionales de ese perfil, e incluso psiquiatras infantojuvenil, “una de las áreas más sensibles y son solo 400 en todo el país”.

El psiquiatra Gervasio Anzola reiteró que el proyecto de ley “no se abrió a debate previo” y señaló que la redacción menciona “hospitales especializados” pero no especifica cómo se financiarían. “Si bien hay cuestiones que se pueden debatir sin presupuesto, una de las propuestas que tiene la modificación de la ley es que el Ministerio de Salud de Nación dejaría de asistir técnica y financieramente a las provincias”, agregó.

“Eso implicaría que cada provincia saque erogaciones para solventar las atenciones. Estamos viendo que los psicofármacos y otros fármacos se eliminaron del programa Remediar, por lo que las personas no pueden acceder a los centros públicos”, puntualizó.

Presupuesto y respuesta a la demanda

Anzola indicó que hay demandas de la población respecto de la atención que no pueden ser abordadas sin un presupuesto acorde. “Se ha desinformado, la ley actual permite internar”, mencionó. “Vemos que muchas personas no pueden acceder a un servicio de calidad porque hay otras personas que no deberían estar internadas y todavía lo están porque no se implementa la ley actual”, aclaró.

“Entendemos que la construcción de otros dispositivos, hogares, centros de día sí permitirían también acompañar de forma diferente a la familia. Esta modificación de la ley plantea que a la familia se les va a exigir judicialmente que ante un alta tienen que ir a retirar y nosotros entendemos que, lejos de colaborar, vuelve una perspectiva mucho más individual”, agregó.

Obras sociales y reordenamiento de sectores

Anzola reconoció que hay muchas obras sociales “que no están cubriendo muchas prestaciones de discapacidad de salud mental”, lo que deriva a una “sobrecarga al sistema público”.

“Con mis colegas tenemos una visión de que la manera que se construye la atención salud mental es con profesionales y otros sectores de la sociedad, porque es la única manera de poder atender e esto que nos atraviesa y nos desborda a todos”, sostuvo.

Por su parte, el psicólogo Diego Moraves expresó: “Sabemos que la ley actual considera las internaciones tanto voluntarias como involuntarias. Eso no está actualmente en la ley”.

El psicólogo Diego Moraves

“Más que modificar la ley, lo que tenemos que plantear es una recoordinación de los sectores que hoy tienen que implementar la ley: la justicia, la salud, la educación, acción social”, indicó y mencionó la importancia de mantener el enfoque comunitario.

“De esa manera descongestionamos el sistema. No queremos que los hospitales estén abarrotados de gente con necesidad y con desesperación. Necesitamos que los problemas se puedan prever y solucionar en los barrios, en los centros de salud, en los centros comunitarios. Eso la ley actual lo prevé”, marcó.

Indican que falta “una correcta implementación” del presupuesto

El psicólogo expresó que falta una adecuada implementación del presupuesto, “que prevé un 10% a nivel nacional de manera obligatoria y eso no ha estado ocurriendo, solo un 1,3%, donde el 80% ha estado concentrado en los hospitales monovalentes o generales”.

“El espíritu de la ley actual no se ha implementado correctamente y por lo tanto la reforma actual que se propone a nivel nacional no solucionaría. Simplemente ajusta todavía más lo que está ocurriendo y con la maestría estamos viendo que va a generar más problemas, además de cambiar conceptos como la peligrosidad, lo que va a hacer que la sociedad en vez de verse como una comunidad se vea como individuos ajenos, raros, peligrosos, donde la internación o el encierro no es la solución”.

Presentación de un documento

Tras la asamblea llevada a cabo por estudiantes y docentes de la Maestría, se elaboró un documento que será enviado a la Comisión de Salud del Senado de la Nación. El objetivo es que llegue la visión del grupo de profesionales.

Ivana López

“Lo que busca este proyecto de ley es un corrimiento del Estado en la financiación y en el acompañamiento de procesos en salud mental, teniendo en cuenta que estamos en un contexto que ya se está desfinanciando. El programa Remediar se corrió, estamos teniendo problemas en términos de discapacidad y universitarios. Nos genera un montón de dudas cómo se va a llevar adelante esta reforma que plantea”, dijo la profesional Ivana López.