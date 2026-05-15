Cervecerías argentinas hacen historia en el Mundial de la Cerveza con tres medallas

Cervecerías de Santa Fe y de Chaco se consagraron a nivel mundial

La cerveza artesanal argentina alcanzó un nuevo hito internacional tras destacarse en la World Beer Cup 2026, considerada el “Mundial de la cerveza”, donde obtuvo tres medallas frente a más de 8.000 muestras provenientes de 50 países.

Los premios fueron obtenidos por dos cervecerías del interior del país: Okcidenta, de Santa Fe, y Bíchofeo Brewing Co, de Resistencia, Chaco, marcando un hecho inédito para sus regiones dentro de la competencia.

La edición de este año se llevó a cabo en Filadelfia y reunió a 1.644 cervecerías con la evaluación de 255 jueces internacionales, quienes analizaron las muestras a ciegas bajo estrictos estándares de calidad.

Las cervecerías ganadoras

Por un lado, Cervecería Okcidenta se quedó con la medalla de plata en la categoría Wood- and Barrel-Aged Strong Stout gracias a su “Paradoja Nocturna”, una Imperial Stout añejada durante más de cinco años en barricas de Malbec. Este reconocimiento la convirtió en la primera cervecería de la ciudad de Santa Fe en obtener una medalla en los 30 años del certamen.

El proyecto santafesino, fundado por Marco Málaga y Marcelo Gil, cuenta con uno de los programas de barricas más importantes de Latinoamérica, con miles de litros en guarda y cientos de toneles de roble francés previamente utilizados en la industria vitivinícola.

Por su parte, Bíchofeo Brewing Co logró una actuación histórica al obtener dos medallas en una misma categoría: plata por “Criolla” y bronce por “Torrontés”, ambas dentro del estilo Belgian-Style Fruit Beer.

Estas cervezas fueron elaboradas con uvas provenientes de Cafayate, en Salta, destacando variedades autóctonas como Criolla y Torrontés, lo que aportó identidad local a las producciones premiadas.

El logro de la cervecería chaqueña es doblemente significativo: es la primera vez que una firma argentina obtiene dos medallas en una misma categoría y también la primera en conseguir dos premios en una sola edición del certamen.

Además, marca un antecedente histórico para el NEA, ya que nunca antes una cervecería artesanal de esa región había sido distinguida en la World Beer Cup.

Estos reconocimientos consolidan el crecimiento y la calidad de la cerveza artesanal argentina en el escenario global, demostrando que los proyectos independientes del interior del país pueden competir y destacarse entre los mejores del mundo.