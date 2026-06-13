El medio hermano de Marcos Senesi fue condenado por intento de secuestro de una nena 

Un jurado en Estados Unidos declaró culpable a Leonardo Venegas, conocido como Ácido MC, por el intento de secuestro y abuso de una nena de seis años en Miami.
El medio hermano del futbolista entrerriano Marcos Senesi fue declarado culpable en un tribunal de Miami por el intento de secuestro de una nena de 6 años. El youtuber Leonardo Venegas, más conocido como Ácido MC, también fue acusado por abuso infantil en Estados Unidos.
La resolución de la causa contra el otro hijo de la madre de Senesi se refiere a un episodio registrado el 4 de julio de 2023, en medio de los festejos por el Día de la Independencia en Estados Unidos, en Miami-Dade.
La víctima, una nena de 6 años, estaba mirando los fuegos artificiales cuando Venegas se acercó a ella, la tomó del brazo y comenzó a arrastrarla.
No obstante, la menor se resistió, forcejeó y lo mordió. Antes de irse del lugar, el youtuber le dio una cachetada a la niña, por lo que la Justicia también lo encontró culpable por el delito de abuso infantil.
En este marco, la fiscalía presentó grabaciones de cámaras de seguridad que ubicaban al imputado recorriendo la zona en las fechas señaladas. No obstante, en su declaración, el hermano del jugador se declaró inocente y tildó a la víctima de "mentirosa".
Quién es Leonardo Venegas
Nacido en Concordia, Entre Ríos, Venegas posee un recorrido público previo que nada tiene que ver con el deporte. En el universo digital se hizo un nombre propio como youtuber bajo el seudónimo de “Ácido MC”.
En sus comienzos en la plataforma, consolidó una comunidad cercana a los 150 mil suscriptores subiendo sketches de humor, desafíos virales y vlogs de entretenimiento dirigidos a un público joven.
Con el tiempo, volcó su canal hacia la escena de la música urbana y el rap independiente, espacio donde llegó a producir y publicar sus propios videoclips oficiales (grabados incluso con reconocidos productores locales) para difundir sus canciones.
Sin embargo, su realidad en el territorio norteamericano distaba mucho de la vida de un creador de videos convencional. Instalado en la exclusiva zona de Miami Shores, Venegas residía en un departamento con vista al mar y se trasladaba en un vehículo de alta gama: una camioneta Range Rover de último modelo.
Aunque su defensa intentó justificar su presencia en diferentes áreas de la ciudad alegando que se desempeñaba laboralmente como agente inmobiliario, los fiscales del caso trazaron una hipótesis muy diferente.
Durante las audiencias, las autoridades señalaron que el acusado utilizaba su vehículo para desplazarse deliberadamente hacia sectores residenciales de menores recursos económicos, buscando contextos donde los menores pudieran encontrarse jugando sin supervisión constante.