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Sociedad Procedimiento en Corrientes

Decomisaron dorados y bogas por pesca ilegal en el río Paraná

El procedimiento se realizó en Paso de la Patria, Corrientes. Recursos Naturales secuestró los ejemplares hallados y labró infracciones a los ocupantes de la vivienda allanada.

13 de Junio de 2026
Decomisaron dorados y bogas en Corrientes
Decomisaron dorados y bogas en Corrientes

El procedimiento se realizó en Paso de la Patria, Corrientes. Recursos Naturales secuestró los ejemplares hallados y labró infracciones a los ocupantes de la vivienda allanada.

Un importante decomiso de pescados se concretó este viernes en la localidad correntina de Paso de la Patria, luego de un allanamiento realizado por efectivos policiales en el marco de una investigación.

 

Durante el procedimiento fueron hallados numerosos ejemplares de dorados y bogas, y se dio intervención al personal de Recursos Naturales de la Provincia.

 

Los agentes procedieron al secuestro de los pescados y confeccionaron las correspondientes actas de infracción contra los moradores del inmueble donde se llevó a cabo el operativo.

El allanamiento fue encabezado por personal del área de Investigaciones de la Unidad Regional Nº 1 de San Luis del Palmar, con la colaboración de efectivos de la Comisaría Primera de Paso de la Patria.

 

Según se informó, los ejemplares decomisados serían producto de actividades de pesca ilegal desarrolladas en la zona. Tras el procedimiento, las especies quedaron a disposición de Recursos Naturales.

 

Pesca comercial prohibida

Las autoridades recordaron que el río Paraná, a la altura de Paso de la Patria, se encuentra comprendido dentro de un área de reserva natural.

 

Por tal motivo, en ese sector está prohibida la pesca comercial, una medida destinada a preservar los recursos ictícolas y proteger especies de importancia para el ecosistema de la región.

 

Temas:

Paso de la Patria pesca ilegal dorado boga Corrientes río Paraná
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