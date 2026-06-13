Se recibió de veterinario a los 82 años y dio una lección de vida: “No hay que rendirse”

Rubén Buttafuoco decidió retomar sus estudios en la Universidad Nacional de Río Cuarto y logró cumplir el sueño que postergó durante un largo período. “No hay que rendirse nunca”, expresó. Su historia completa.
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) otorgó sus títulos a 105 egresados el pasado viernes. Entre los que recibieron su diploma, se destacaba Rubén Buttafuoco, un expiloto que a los 82 años logró completar su sueño de recibirse de médico veterinario.
“Lo tomé como un desafío personal, después de haber hecho la carrera de piloto durante mucho tiempo, empecé Veterinaria en la UBA. Por temas familiares y de trabajo en el Senasa me vine acá, a la provincia de Córdoba, con 29 materias aprobadas y las otras 15 las tuve que hacer libre”, relató.
“No hay que tirar la toalla”
El hombre contó que no le fue fácil, pero el 19 de diciembre de 2024 rindió su última materia. Luego se dedicó al trabajo final y logró aprobarlo. “No hay que tirar la toalla”, recomendó.
Buttafouco trabajaba en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) mientras estudiaba en la UBA, luego por razones laborales se trasladó a la cordobesa Villa del Dique (en Calamuchita) y se anotó en la UNRC para realizar el trayecto que le restaba.
Pese a que cursó como alumno libre y a distancia, logró su título universitario y este viernes todo fue emoción y felicitación. Su trabajo final se titula “Actualización en enfermedades zoonóticas emergentes, enfermedades transmitidas por los alimentos y factores ambientales y de salud”, temática que refleja su experiencia y compromiso con la salud pública y el bienestar animal.
“No hay que rendirse nunca”
"Fue duro pero no es nada extraordinario", aseguró Rubén, humilde, a Radio Universidad 97.7. Sostuvo que “el secreto” para cumplir su sueño fue la disciplina y una filosofía de vida que aplicó tanto en el aire, como piloto, como en la tierra: "Si algo aprendí es que no hay que rendirse nunca", transmitió y tuvo palabras de profundo agradecimiento para la Universidad, los docentes, el personal no docente y sus compañeros.
Además de Buttafouco recibieron su título universitario 21 egresados de Agronomía y Veterinaria, 14 de Ciencias Económicas, 18 de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, 42 profesionales de Ciencias Humanas y nueve de Ingeniería.