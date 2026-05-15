El sueño mundialista también se paga: cuánto cuesta vestirse como la Selección para el Mundial 2026

A 27 días del inicio del Mundial, el furor por la Scaloneta ya se siente en las tiendas deportivas. Pero seguir a la Selección tiene un costo cada vez más alto: el kit oficial completo supera hoy los $790 mil.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y el entusiasmo futbolero empieza a sentirse con fuerza en todo el país. Las tiendas deportivas vuelven a llenarse de camisetas albicelestes, los hinchas buscan anticiparse a la fiebre mundialista y muchos ya hacen números para darse el gusto de vestir los mismos colores que la Selección argentina. Sin embargo, el sueño de lucir el equipo oficial tiene hoy un costo mucho más elevado que en Qatar 2022.
Según los valores publicados actualmente por Adidas Argentina, vestirse de pies a cabeza como los jugadores de la Selección demanda una inversión cercana a los $800.000. Tomando como referencia la línea profesional —la misma que utilizan los futbolistas— el combo completo para hombres asciende a $791.995.
La lista incluye la camiseta titular versión jugador a $219.999, el short oficial por $109.999, medias titulares a $21.999, botines F50 desde $159.999 y la pelota oficial Trionda Pro Copa Mundial FIFA, cuyo valor alcanza los $279.999. El dato refleja el fuerte impacto inflacionario acumulado desde la última Copa del Mundo.
El “kit Messi” aumentó más de 700% desde Qatar
Durante el Mundial de Qatar 2022, ese mismo conjunto completo costaba $94.495. En comparación con los valores actuales, el incremento ronda el 738%, ya que hoy el llamado “kit Messi” sale más de ocho veces más caro.
En el caso femenino, la diferencia se explica principalmente por el valor de la camiseta titular, que actualmente cuesta $139.999. De esa manera, el combo completo para mujeres ronda los $711.995.
La pasión mundialista también impacta en las familias con chicos. Para los más pequeños, armar el kit oficial implica un gasto cercano a los $554.996, sin incluir las medias. La camiseta titular infantil cuesta $109.999, el short oficial $64.999, mientras que los botines para niños arrancan en $99.999. A eso se suma nuevamente la pelota oficial, que mantiene un valor de $279.999.
La fiebre mundialista llega hasta las mascotas
En comparación con Qatar 2022, el aumento también resulta contundente para la indumentaria infantil. Hace cuatro años, el kit completo para chicos costaba $88.495. Hoy, el valor se multiplicó más de seis veces.
El fenómeno del Mundial atraviesa todos los consumos y hasta alcanza a las mascotas. Entre las novedades de Adidas aparece una camiseta oficial de la Selección argentina para perros, que figura como próximo lanzamiento en la tienda oficial de la marca y tendrá un valor de $59.999.
A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo, el entusiasmo de los hinchas argentinos ya empieza a sentirse en las calles y en los comercios. Pero, en medio de una economía ajustada, seguir la pasión mundialista también obliga a mirar de cerca el bolsillo.