Susto antes de viajar: colectivo interurbano registró principio de incendio en la Terminal de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un colectivo interurbano, que cubre el recorrido hacia Santa Fe, tuvo un principio de incendio en la Terminal de Paraná. El humo generó alarma entre unos 50 pasajeros que estaban a bordo, aunque no hubo heridos.
El principio de incendio en un colectivo interurbano generó momentos de tensión este viernes por la tarde en la Terminal de Paraná, cuando una unidad que cubría el recorrido hacia Santa Fe comenzó a despedir humo desde una de sus bodegas.
El episodio ocurrió en una de las plataformas ubicadas sobre calle Ruiz Moreno y afectó a un colectivo de la empresa Etacer, supo Elonce. Según se informó, el fuego se originó en una de las bauleras y dañó distintos elementos transportados allí, entre ellos una bicicleta y una canasta de mimbre con flores.
El subcomisario Villarreal, integrante de Bomberos Zapadores de Paraná, explicó a Elonce que “cuando llegamos, afortunadamente, se había controlado el principio de incendio con un extintor y se pudo establecer que el fuego se había iniciado en una de las bodegas del colectivo”.
Evacuaron rápidamente a los pasajeros
El hecho causó preocupación debido a que unas 50 personas aguardaban a bordo la partida hacia la capital santafesina. Al advertir la presencia de humo en el interior de la unidad, el chofer ordenó el descenso inmediato de los pasajeros.
“Al advertir el humo en el interior del vehículo, el chofer hizo bajar rápidamente a los pasajeros y afortunadamente no hubo personas afectadas”, relató Villarreal.
Desde Bomberos Zapadores también indicaron que, en medio de la desesperación, uno de los pasajeros rompió una ventanilla para poder salir del colectivo. Sin embargo, remarcaron que ninguna persona sufrió lesiones ni estuvo en riesgo.
Investigan cómo comenzó el fuego
Uno de los afectados fue un vendedor ambulante oriundo de Santa Fe, quien perdió gran parte de su mercadería luego de que las llamas alcanzaran una canasta con flores que trasladaba en la bodega.
Los bomberos llegaron rápidamente al lugar, aunque el foco ígneo ya había sido sofocado por el chofer y personal de mantenimiento de la terminal. “La unidad no fue afectada”, aseguró Villarreal.
En cuanto a las causas del incidente, el funcionario sostuvo que todavía no pudieron establecer cómo se inició el fuego, aunque una de las hipótesis apunta a una colilla de cigarrillo. Además, señaló que “el fuego no fue de gran magnitud, pero sí produjo una cortina importante de humo que invadió la cabina”.
El chofer contó cómo fue el tenso momento
Pablo, el chofer del colectivo en el que se produjo un principio de incendio, dialogó con Elonce y relató cómo fue el momento en que apareció el humo en el interior del colectivo. “Estábamos por salir para Santa Fe, y un pasajero me dice: "Está saliendo humo". Y empezaron a bajar los pasajeros y yo me quedé hasta que saliera el último y para ver de dónde salía el humo”, contó.
“Miré atrás, no había nada. Me bajé, paré el motor, y lo fui a mirar, pero nada. Cuando quise abrir las bodegas no abrían y era porque estaban las mangueras bloqueadas”, relató y en referencia a la ventana rota, el chofer explicó que “un pasajero se desesperó al ver tanto humo y las ventanas son salidas de emergencia”, explicó.
Por otra parte, Pablo contó que “no es la primera vez que se prende fuego un canasto con flores en las bodegas”, dijo y agregó que “fueron muchos nervios por los pasajeros, pero gracias a Dios no pasó nada”.
“Lo primero que hicimos fue bajar a la gente del coche. Y están todos bien, incluso, ya los pudimos embarcar en otro colectivo”, finalizó.