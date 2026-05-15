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La Municipalidad desmiente información falsa difundida por WhatsApp vinculada a roedores

La Municipalidad de Paraná desmintió un mensaje que circuló en redes sociales y Whatsapp sobre una advertencia sanitaria vinculada a roedores. Y afirman que no hay casos de hantavirus.

15 de Mayo de 2026
El mensaje falso que circuló en Paraná
El mensaje falso que circuló en Paraná

La Municipalidad de Paraná desmintió un mensaje que circuló en redes sociales y Whatsapp sobre una advertencia sanitaria vinculada a roedores. Y afirman que no hay casos de hantavirus.

La Municipalidad de Paraná informó que el mensaje que circula desde este jueves en redes sociales y aplicaciones de mensajería sobre una supuesta advertencia sanitaria vinculada a roedores y productos alimenticios “es FALSO y no fue emitido por este municipio”.

 

En este sentido, solicitaron a la población “no difundir información no verificada que pueda generar preocupación innecesaria entre los vecinos”.

 

Asimismo, se recuerda que, ante cualquier situación vinculada a higiene urbana, control de plagas o salud pública, los canales oficiales del Municipio son los únicos medios válidos para la difusión de información y recomendaciones.

 

Desde el Municipio indicaron que “se llevan adelante de manera permanente tareas de desratización, controles y abordajes integrales en distintos barrios y vecinales de la ciudad, en coordinación con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), mediante operativos preventivos y acciones de salud ambiental”.

 

En relación al hantavirus, afirman que “no se han detectado ni existen casos en la ciudad. Ante cualquier consulta o síntoma compatible con enfermedades zoonóticas, se recomienda asistir al centro de salud más cercano para recibir la atención correspondiente”.

 

Qué decía el mensaje falso

El mensaje comenzó a circular el jueves a la tarde en redes sociales y distintos grupos de WhatsApp. Decía lo siguiente:

COMUNICADO MUNICIPAL

Por precaución, todo lo que se compre, desde un sachet de leche, latas, botellas, bolsas, etc. etc. “SE LAVEN INMEDIATAMENTE” pues las heces o excrementos y orina de los roedores

NO SE NOTAN, PERO SI MATAN

La Municipalidad pide al vecino que en caso que viera ratas en algún lugar, NOTIFIQUE DE FORMA INMEDIATA A LA MUNICIPALIDAD que se tomaran las medidas pertinentes.

“SE RUEGA COMPARTIR ESTE MENSAJE” MUNICIPALIDAD DE PARANÁ

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roedores hantavirus Paraná mensaje falso
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