La Municipalidad desmiente información falsa difundida por WhatsApp vinculada a roedores

La Municipalidad de Paraná desmintió un mensaje que circuló en redes sociales y Whatsapp sobre una advertencia sanitaria vinculada a roedores. Y afirman que no hay casos de hantavirus.
La Municipalidad de Paraná informó que el mensaje que circula desde este jueves en redes sociales y aplicaciones de mensajería sobre una supuesta advertencia sanitaria vinculada a roedores y productos alimenticios “es FALSO y no fue emitido por este municipio”.
En este sentido, solicitaron a la población “no difundir información no verificada que pueda generar preocupación innecesaria entre los vecinos”.
Asimismo, se recuerda que, ante cualquier situación vinculada a higiene urbana, control de plagas o salud pública, los canales oficiales del Municipio son los únicos medios válidos para la difusión de información y recomendaciones.
Desde el Municipio indicaron que “se llevan adelante de manera permanente tareas de desratización, controles y abordajes integrales en distintos barrios y vecinales de la ciudad, en coordinación con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), mediante operativos preventivos y acciones de salud ambiental”.
En relación al hantavirus, afirman que “no se han detectado ni existen casos en la ciudad. Ante cualquier consulta o síntoma compatible con enfermedades zoonóticas, se recomienda asistir al centro de salud más cercano para recibir la atención correspondiente”.
Qué decía el mensaje falso
El mensaje comenzó a circular el jueves a la tarde en redes sociales y distintos grupos de WhatsApp. Decía lo siguiente:
COMUNICADO MUNICIPAL
Por precaución, todo lo que se compre, desde un sachet de leche, latas, botellas, bolsas, etc. etc. “SE LAVEN INMEDIATAMENTE” pues las heces o excrementos y orina de los roedores
NO SE NOTAN, PERO SI MATAN
La Municipalidad pide al vecino que en caso que viera ratas en algún lugar, NOTIFIQUE DE FORMA INMEDIATA A LA MUNICIPALIDAD que se tomaran las medidas pertinentes.
“SE RUEGA COMPARTIR ESTE MENSAJE” MUNICIPALIDAD DE PARANÁ