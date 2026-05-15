Paraná es sede de la Convención Nacional de Leones: participan más de 500 personas

REDACCIÓN ELONCE
La ciudad de Paraná se convierte este fin de semana en el epicentro de la actividad del Club de Leones, que es sede de la 33° Convención Distrital. El encuentro reúne a más de 500 leones de todo el país, dentro de un marco de camaradería y trabajo comunitario.
La ciudad de Paraná se convierte este fin de semana en el epicentro de la actividad del Club de Leones, que es sede de la 33° Convención Distrital. El encuentro reúne a más de 500 leones de todo el país, dentro de un marco de camaradería y trabajo comunitario.
Desde la Sala Mayo, Alfredo López Torres, gobernador del distrito O2, expresó a Elonce: “Agradecemos la hospitalidad de los paranaenses. Nos han recibido con mucha cordialidad. Estamos trabajando en lo que nos convoca una vez al año a los leones, que es renovar nuestras autoridades, juntarnos, rendir cuentas de lo hecho en el año”.
“Esta es la Convención Nacional, somos 4600 leones en toda Argentina y hoy aquí debemos estar, un poquito más de 500 leones. Tenemos cinco distritos en Argentina”, agregó.
Respecto a los temas de debate, explicó: “Terminamos una reunión de gabinete y ahora vamos a ingresar a la parte de la Convención en sí, nuestra convención distrital donde elegimos autoridades”.
En cuanto a los valores del Club de Leones, subrayó: “Los leones dedicamos nuestro tiempo libre para hacer algo por alguien. Lo que uno individualmente puede hacer es mucho, pero cuando nos juntamos todo se multiplica. Somos personas solidarias, con ganas de servir a nuestras comunidades y estamos en una organización que es mundial. Estamos en más de 200 países del mundo”.
Los organizadores también agradecieron el apoyo de la ciudad: “Estamos muy agradecidos a la comunidad de Paraná, a la intendente que nos abrió las puertas y nos facilitó que podamos hacer todo este evento aquí en Sala Mayo, a los hoteles que están repletos de nuestros leones, que también nos hicieron un servicio diferencial. Estamos esperando terminar con nuestro desfile, que va a ser por Alameda de la Federación”. Elonce.com