Club Talleres celebra sus 119 años con la gran “Peña Raíces Rojas”

REDACCIÓN ELONCE
Con un espíritu festivo, el Club Talleres celebra este viernes sus 119 años de historia con la realización de la “Peña Raíces Rojas”. Comienza a las 20.30 y está pensada para que pueda participar toda la familia, supo Elonce.
Con un espíritu familiar y festivo, el Club Talleres celebra este viernes sus 119 años de historia con la realización de la “Peña Raíces Rojas”. Comienza a las 20.30.
Carina Ramos, explicó a Elonce que “es una peña folclórica que organiza el hockey sobre patines del club y también, obviamente, celebrando estos 119 años de la institución, que la hacemos con mucha alegría.”
“Lo que caracteriza a Talleres es que es un club, sigue siendo un club de barrio con una masa societaria, con familias de clase social media-baja que hacen un gran sacrificio en este contexto económico de poder pagar su cuota societaria, su cuota deportiva y la verdad que a nosotros nos llena de orgullo saber que la familia de Talleres abraza esta institución deportiva como parte de sí”, agregó.
Sobre la jornada, detalló la organización y los objetivos: “Queremos renovar lo que es la pista, porque tiene alrededor de 30 años y, como todo, tiene su desgaste. Es una inversión más o menos de 80 millones de pesos que se viene juntando hace muchos años. En este 2026 queremos terminarla. La idea es en diciembre encarar el cambio para el año que viene ya tener la pista nueva”.
El evento comenzará a las 20:30 y está abierto a toda la familia: “Siempre hay lugar. Invitamos a toda la familia, a todo el que quiera participar, el que tenga la abuela, al amigo, al tío, toda persona es bien recibida. Va a haber servicio de cantina, la entrada es muy barata, sale 12.000 pesos y los chicos no pagan entrada. Es una peña pensada desde lo familiar”. Elonce.com